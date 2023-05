Les déficients mentaux délaissés par l’État belge : "il y a un tabou sur le handicap qui est monstrueux !"

"Nous avons une demande qui a explosé car beaucoup de patients étaient placés en maison de repos mais désormais, l’État a rehaussé l’âge d’admission. Avant c’était 48 ans, puis ça a graduellement augmenté pour désormais atteindre 60 ans. Le problème, c’est qu’il n’y a pas de structure extérieure qui permet d’accueillir nos patients et nous sommes donc bien contents que les centres d’hébergements non agréés (CHNA) existent", explique Sevin Koeckx, cheffe de service de l’unité de double diagnostique de Titeka.

À lire aussi

Une confusion de la part des autorités politiques concernant les différents diagnostics

Elle déplore le blocage au niveau du transfert vers des lieux de vie pour ces publics ainsi qu’une confusion de la part des autorités politiques concernant les différents diagnostics. "Les centres privés prennent tous les patients qui ont été refusés des autres structures. Les CHNA mixent donc leur population en prenant des handicaps psychiques avec des handicaps mentaux, donc toute personne qui peut payer pour l’hébergement", poursuit-elle. "Les CHNA sont souvent critiquées mais heureusement qu’ils sont là car l’État ne fait rien pour ces patients. Nous préférons qu’ils soient dans ces centres mais si la prise en charge n’est pas toujours optimale, plutôt qu’ils se retrouvent à la rue."

"L'Etat doit prendre des mesures pour octroyer des subsides à ces structures et permettre un accompagnement décent pour tous"

Le fait que des patients présentant différents types de pathologies se retrouvent entre eux peut présenter des soucis. "J’ai un patient dont l’âge mental est de 7 ans qui est placé dans un centre avec des patients psychotiques et il se fait taper par ses camarades. Ensuite, on accuse le centre privé de maltraitance mais le personnel n’est pas assez important que pour pouvoir s’occuper dignement de chaque résident. L'Etat doit prendre des mesures pour octroyer des subsides à ces structures et permettre un accompagnement décent pour tous", ajoute Sevin Koeckx.

À lire aussi

Selon elle, "il y a un tabou sur le handicap qui est monstrueux en Belgique." "Nous avons affaire à des situations à domicile qui sont dramatiques avec des personnes handicapées qui sont attachées ou enchaînées à leur chaise devant un dessin animé faute de place suffisante dans les institutions. Les maisons privées permettent dès lors d’éviter ce genre de situation scandaleuse", conclut-elle.