Les maisons pirates pour les déficients mentaux se multiplient : “Les laissés-pour-compte de la société n’ont d’autres choix que d’y être placés”

Actuellement, l’on estime à près de 4.000 le nombre de personnes placées dans ces maisons dites “pirates”. “Il existe très peu de structures de prise en charge pour ces personnes dont la pathologie est chronique”, explique Caroline Depuydt, directrice médicale adjointe de l’ASBL Epsylon. “Il n’y a pas d’améliorabilité dans leur état et du coup, les hospitalisations ne sont pas recommandées. Dans certains cas, ces personnes souffrent d’agressivité et d’une certaine dangerosité et leur prise en charge est compliquée. Elles se retrouvent bien souvent livrées à elles-mêmes.”

Lorsque leurs proches ne peuvent plus s’en occuper, ces personnes sont orientées non pas vers des centres psychiatriques qui sont déjà débordés, mais bien vers des centres d’hébergement non-agrées, appelés également CHNA. “Il s’agit de structures privées qui ne reçoivent pas de subsides et ne doivent donc pas rentrer dans les critères d’agrément. Il n’y a pas de quota d’infirmiers, d’ergothérapeutes, de psychologues. Elles peuvent faire ce qu’elles veulent et fixer le prix qu’elles souhaitent. Les usagers doivent dès lors payer l’entièreté du tarif avec un encadrement qui trop souvent est loin d’être optimal”, poursuit Caroline Depuydt.

Ces dernières années, des scandales ont éclaté dans des maisons d’accueil

”Certaines maisons d’accueil font ce boulot avec grand humanisme et font de leur mieux pour proposer un encadrement digne, mais on a aussi vu quelques scandales dans les maisons d’accueil ces dernières années avec des cas de négligence, de maltraitance, et donc des difficultés dans la prise en charge des résidents”, ajoute-t-elle.

Selon Caroline Depuydt, il convient d’investir davantage dans ces maisons pirates afin qu’elles puissent bénéficier d’une subvention leur permettant d’encadrer de manière optimale les patients. “Tant qu’il n’y aura pas de subsides, ces maisons pirates continueront d’exercer comme elles le font actuellement. Il faut pouvoir se rendre compte de la réalité qu’on a besoin de trouver des structures d’accueil et d’hébergement pour ces personnes qui ne sont pas autonomes et que les familles ne peuvent plus gérer.”

"Certains centres pensent dès lors avant tout à leur profit au détriment de la qualité des soins proposés aux résidents."

Le fait d’octroyer un cadre légal à ces structures permettrait dès lors d’améliorer la qualité d’hébergement, d’hygiène, d’alimentation et d’encadrement. “Dans un monde idéal, ces centres devraient bénéficier d’un nombre suffisant d’infirmiers, d’assistants sociaux, d’ergothérapeutes, de psychologues mais pour ce faire, il faut payer des salaires. Or, sans subsides, ces centres ne peuvent pas toujours se permettre un tel encadrement à moins d’augmenter les tarifs des résidents”, conclut-elle. “Certains centres pensent dès lors avant tout à leur profit au détriment de la qualité des soins proposés aux résidents.”