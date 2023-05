Météo : enfin de bonnes nouvelles, le soleil va bientôt faire son retour !

Enfin de bonnes nouvelles à annoncer. Après plusieurs semaines de temps instable, souvent humide, et peu ensoleillé, le beau temps va s’installer pour une bonne semaine. Ce n’était pas gagné au regard des prévisions de la fin de la semaine passée, mais le ciel nous offre finalement un peu de répit. “Il faut toujours rester prudent, mais on devrait a priori connaître une période sèche et ensoleillée à partir de mardi, et pour 7 à 10 jours, annonce Pascal Mormal, météorologue à l’IRM. Attention tout de même à des orages qui resteront en embuscade, mais il devrait faire bien meilleur que ces dernières semaines dans l’ensemble.”