Bpost : la N-VA dépose une plainte pour “infractions pénales" : tout "indique une habile dissimulation"

Lors de son enquête parlementaire sur les malversations chez bpost, le député Michael Freilich a trouvé plusieurs éléments qui pourraient indiquer des actes criminels, tant au niveau du gouvernement fédéral, des cabinets fédéraux que de bpost, peut-on lire dans le communiqué. Après consultation d’experts, il a donc été décidé de porter l’affaire devant le parquet et de fournir au tribunal des documents susceptibles de prouver l’existence d’infractions pénales.

À lire aussi

Selon M. Freilich, tout cela “indique une habile dissimulation de la part de la présidente de bpost, Mme Hanard, et du ministre de l’Economie, M. Pierre-Yves Dermagne (PS)”. Le député dénonce le fait que “l’audit que bpost a commandé à la famille et aux connaissances des personnes impliquées n’a pas été communiqué au Parlement, malgré nos demandes répétées en ce sens”. “Qu’ont-ils à cacher et pourquoi le ministre Dermagne en a-t-il reçu une copie ? Pourquoi le ministre Dermagne n’a-t-il pas porté plainte contre bpost et Hanard lorsqu’ils ont tenté d’influencer la procédure d’attribution des journaux ? Nous ne pouvons que poser des questions, mais le gouvernement est très avare de réponses”, a déclaré le député Freilich.

”Il existe cependant une frontière entre le pouvoir législatif, le pouvoir de contrôle et le pouvoir judiciaire. C’est là que nous sommes arrivés discrètement. C’est pourquoi aujourd’hui, en tant que représentants du peuple et en tant que citoyens, nous prenons nos responsabilités et nous nous adressons officiellement au parquet”, a ajouté le président du groupe, M. De Roover.

La présidente de Bpost, Audrey Hanard, est attendue mardi devant la commission des entreprises publiques de la Chambre des représentants pour s’expliquer sur cette affaire. “M. Freilich insistera également auprès de la présidente de Bpost, Mme Hanard, cet après-midi, pour qu’elle fournisse des informations appropriées dans cette affaire de la plus haute importance sociale”, a ajouté la N-VA.