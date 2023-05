Conduire un SUV de 2,5 tonnes dès l’âge de 16 ans : la folle idée de la Commission européenne.

Actuellement, les personnes de moins de 18 ans ne peuvent rouler qu’à bord de voitures dites “sans permis” telles que les Aixam, Ligier et autres Citroën Ami. Des quadricycles assimilés à des scooters qui nécessitent tout de même d’être en possession d’un permis de conduire de la catégorie AM. Seule exception : les candidats au permis B en filière libre peuvent prendre le volant avant leurs 18 ans, à condition d’être accompagnés de leurs guides.

La volonté de la Commission européenne serait donc de permettre aux adolescents de pouvoir conduire des voitures classiques dès l’âge de 16 ans. “Pour résoudre les problèmes de mobilité dans les zones reculées, il sera possible pour les États membres d’étendre les droits de conduite des titulaires d’un permis de conduire B1 (NDLR : AM en Belgique) en leur permettant de conduire des véhicules d’une masse plus élevée avec une vitesse maximale de 45 km/h, mais uniquement sur le territoire national de l’État membre concerné”, lit-on dans la proposition européenne. Avant de préciser que les véhicules concernés auraient une masse maximale autorisée de “2 500 kg et une vitesse maximale physiquement limitée à 45 km/h.”

En clair : si la proposition est adoptée, des jeunes de 16 ans pourraient se mettre derrière le volant d’une puissante sportive ou d’un gros SUV sans être titulaires d’un permis adéquat, à condition qu’ils roulent avec un limiteur de vitesse fixé à 45 km/h. Et que le véhicule fasse moins de 2,5 tonnes, notamment pour leur permettre de rouler à bord de voitures électriques, plus lourdes.

À Bruxelles, où la zone 30 est généralisée à l’exception de quelques grands axes, les ados pourraient donc rouler avec des voitures classiques ou des SUV sur la majorité des voiries.

"Cette proposition devrait être immédiatement reléguée à la poubelle."

Une proposition qui est loin de recueillir les faveurs des acteurs de la sécurité routière. Puissant lobby, le conseil européen pour la sécurité des transports (ETSC), qui rappelle que “le manque d’expérience sur la route signifie que les jeunes sont moins aptes à anticiper et à réagir aux dangers”, estime ainsi, par la voix de son directeur exécutif Antonio Avenoso, que “cette proposition devrait être immédiatement reléguée à la poubelle tandis que des efforts devraient être déployés pour rendre nos routes plus sûres pour que les enfants puissent marcher et faire du vélo en toute sécurité.”

Porte-parole de l’Institut Vias, Benoît Godart abonde. “Nous sommes totalement opposés à cette idée, confirme-t-il. De nombreuses études internationales ont démontré que, même à 18 ans, le cerveau humain n’est pas assez mature pour être capable de traiter toutes les informations liées à la conduite et au trafic. Et c’est encore moins le cas à 16 ans. Par ailleurs, la tentation serait grande pour ces adolescents de désactiver le limiteur de vitesse pour rouler plus haut qu’à 45 km/h. C’est une ineptie de croire qu’ils respecteront scrupuleusement cette limite.”

Par ailleurs, indique Benoît Godart, cela pourrait présenter un autre danger en matière de sécurité routière. “Les voitures qu’ils conduiraient étant des voitures classiques, elles n’auraient pas de signes distinctifs qui permettent aux autres conducteurs de les repérer. Ni aux policiers de cibler les contrôles. Par ailleurs, sur une nationale par exemple, elles rouleraient à 45 km/h là où d’autres rouleront à 90. La différence serait beaucoup trop importante. Enfin, il faut savoir qu’à 45 km/h, on peut tuer. D’autant plus à bord d’un SUV car les études ont démontré qu’on avait 50 % de risques de tuer un piéton par 500 kg supplémentaires. Permettre à des jeunes qui ne maîtrisent pas forcément leur véhicule de conduire un SUV de 2,5 tonnes, ce serait trop dangereux.”

Si cette proposition venait à être validée, les Etats-membres resteraient toutefois souverains en la matière et pourraient décider de ne finalement pas l’implémenter sur leur territoire.