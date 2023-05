Est-ce qu’il serait permis de conduire dès l’âge de 16 ans ? Nawal Bensalem, rédactrice en cheffe adjointe de La Dernière Heure/Les Sports dénonce les excès, les rodéos, les conduites dangereuses chez les plus de 18 ans. “Imaginez les adolescents de 16ans !”, explique-t-elle. Pour Céline Aron, CEO de So Blonde Management, il faudrait alors faire comme aux États-Unis où on peut conduire très jeune mais où les sanctions sont plus sévères.

À lire aussi

Le deuxième sujet mis sur la table était la hausse du prix des loyers. José Garcia, président du Syndicat des Locataires, affirme que la liberté du propriétaire n’est pas de faire tout ce qu’il veut de son bien. “Un propriétaire peut abuser de son bien” assure-t-il. Céline Aron affirme qu’interdire l’indexation des loyers pour les logements aux faibles PEB est une catastrophe.

À lire aussi

Faut-il être méchant pour réussir dans sa vie professionnelle ? C’était le dernier sujet de l’émission du jour. Nawal Bensalem explique qu’il ne faut pas être toujours gentil au travail et qu’elle aime les fausses méchantes. “Je suis une fausse méchante et une vraie gentille”, déclare-t-elle.

Retrouvez ci-dessus l’émission dans son intégralité.