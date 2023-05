Météo : un ciel d'abord assez ensoleillé puis plus nuageux, avec des températures fraîches

Les températures resteront fraîches avec des valeurs de 9 à 11 degrés en Ardenne et de 13 à, localement 15 degrés dans le centre. Le vent de nord sera modéré et s'orientera au nord-ouest à la mer. Des rafales de 50 km/h seront surtout observées en Ardenne.

Ce soir et cette nuit, le ciel s'éclaircira. Des nuages bas accompagnés de brume et de brouillard finiront tout de même pa se former en Ardenne. Les minima s'échelonneront entre 3 et 8 degrés. Le vent de nord à nord-ouest deviendra faible, à parfois modéré à la mer et en Ardenne.

Mercredi, la journée débutera avec des nuages bas, de la brume et du brouillard, plus répandus sur la moitié sud du pays, et pouvant localement donner un peu de bruine en Ardenne. Au fil des heures, ces nuages se morcelleront et laisseront la place à des éclaircies de plus en plus larges si bien que le temps finira par devenir très ensoleillé sur certaines régions l'après-midi. Les maxima atteindront 11 degrés en Hautes-Fagnes et 15 à 16 degrés en plaine. Le vent soufflera modérément.

Davantage de soleil est attendu en fin de semaine avec des maxima graduellement en hausse.