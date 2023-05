Appel au boycott de Delhaize par une centaine d’intellectuels : “Ils arrivent un peu comme les carabiniers d’Offenbach…”

Sur ce dernier sujet, Jean-Marc Gheraille, rédacteur en chef de la DH a un avis bien tranché. Cet appel au boycott, lui, il ne l’aurait pas signé. “Personnellement, je ne me considère pas comme un intellectuel. Visiblement, eux tous, bien. Félicitations”, lance d’emblée le rédacteur en chef. “Ils arrivent un peu comme les comme les carabiniers d’Offenbach. Ils arrivent tard. Ce problème dure depuis deux mois et je n’ai pas vu un seul intellectuel sur les barricades ou auprès des gens qui faisaient grève à tort ou à raison. Ils sont dans leur bureau, derrière les caméras, dans leurs officines. Et maintenant ils sortent une carte blanche de nulle part.” Pour Jean-Marc Gheraille, le message donné par les 131 signataires stigmatise des entrepreneurs indépendants. “Dans les intellectuels qu’il y a là, il y a sans doute quelques indépendants. J’espère qu’ils rémunèrent bien tous les gens qui travaillent pour eux. Cette carte blanche est inappropriée. Elle n’est peut-être pas inutile, ils ont le droit de penser ce qu’ils veulent, mais ce sujet économique ne mérite pas de prendre une position collective d’intellectuels autoproclamés.”

