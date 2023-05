Faut-il revoir le financement des partis? "Nous ne pensons pas qu'ils sont ‘tous-pourris’, mais il faut changer le système"

Sous la supervision d’experts spécialisés dans le champ politique, ce groupe de réflexion a formulé 34 recommandations qui se résument en sept axes d’actions.

Ces citoyens estiment d’abord que les dépenses des partis doivent être réglementées. Les dépenses consacrées aux sections locales et à la communication devraient être plafonnées. Les partis devraient aussi être obligés de consacrer un pourcentage minimum de leur budget à des études.

Les communications des partis et leur contenu devraient être supervisés. We Need To Talk propose par exemple que les règles actuelles sur la communication pendant la période réglementée avant les élections soient étendues aux médias sociaux. Ainsi, pendant les 4 mois qui précèdent les élections, seules les positions pures des partis pourraient être placées sur les pages des partis. Un comité d’éthique pourrait être mis en place pour superviser cette communication.

Le panel ne veut pas supprimer la trésorerie des partis. Ces derniers doivent encore être financés par des fonds publics, mais les sources de revenus privées doivent être fortement réglementées.

Le montant de la dotation fédérale n’a pas été arrêté lors des discussions. Par contre, les citoyens demandent de revoir la façon dont est calculée cette somme. Actuellement, la dotation est constituée d’un montant forfaitaire auquel vient s’ajouter un montant multiplié par le nombre de voix obtenues par le parti. Les participants estiment que cette partie variable devrait être rendue dégressive. “Tous les partis devraient recevoir suffisamment d’argent pour assurer leur fonctionnement de base” mais “les disparités financières entre les grands et les petits partis devraient être réduites”.

We Need To Talk propose également de limiter les possibilités d’épargne et d’investissements des partis, d’avoir plus de transparence et de contrôle externe et, enfin, de mettre en place un seuil plus bas pour les nouveaux partis.

Ces recommandations sont le fruit d’un long travail organisé par G1000 avec des citoyens âgés de 16 à 82 ans, venus de toute la Belgique. 2 344 arguments ont été collectés puis débattus par 60 Belges non encartés. Julia Dora, 16 ans, est la plus jeune d’entre eux. Cette Flamande qui souhaite mener la Belgique vers un mieux a pris sur son temps libre pour participer à cette réflexion collective. Elle rappelle que “les partis politiques eux-mêmes disent qu’il est grand temps de changer le système”.

Pour Jan (62 ans), le climat politique actuel est délétère. “La politique est devenue trop conflictuelle. On prend l’argent de Poutine pour régler la guerre en Ukraine, mais on est incapable de calmer le conflit chez nous.” Cet instituteur flamand reste néanmoins optimiste. “Je garde confiance en la politique. Je ne fais pas partie de ceux qui pensent qu’ils sont tous pourris, bien au contraire. Je pense juste qu’il faut changer le climat politique.”

Ce climat, le groupe de réflexion estime qu’il peut être changé en adoptant ses recommandations. Le 24 mai, toutes ces propositions seront condensées dans un rapport et présentées au Parlement.