Georges-Louis Bouchez sur les moqueries après sa participation à une téléréalité flamande: “Chaque jour, j’ai droit aux attaques d’une petite armée”

Son départ de l’émission de téléréalité “Special Forces” a provoqué ce qu’on nomme dans le jargon du web une shitstorm, un torrent de commentaires d’une pression rare sur un politicien francophone. Certaines de ces attaques allaient parfois en dessous de la ceinture, s’emparant du “Colle ton zizi à la barre” d’un coach et du hashtag de circonstance pour aller plus loin.

Des trolls dans des cabinets ministériels

Comment l’a vécu le président des libéraux ? “Dans ce genre de cas, il faut juste attendre que ça passe. Le petit monde s’amuse, mais les vraies gens se sont rendu compte que leurs problèmes ne s’étaient pas arrangés suite à ça”, nous répond Georges-Louis Bouchez.

À lire aussi

Peut-on parler de harcèlement ? Si harcèlement il y a eu, ce n’était pas forcément dans ce cadre-là. “Ce n’est pas suite à l’émission. Tous les jours, je fais partie de ceux qui ont droit aux attaques d’une petite armée. Ils sont une dizaine. La plupart sont des comptes anonymes. Ils viennent vous harceler, vous critiquer. La moindre chose que vous faites, même la plus positive, est transformée. Quand il y a une bonne nouvelle, ce n’est pas grâce à moi. Quand il y a une mauvaise nouvelle, c’est sûr que c’est à cause de moi. Et parfois, ça va sur des insultes qui sont extrêmement importantes.”

Le libéral décrit des attaques qui sont quotidiennes. “Il y a des comptes anonymes qui relèvent de l’acharnement et qui rentre dans la qualification pénale du harcèlement. Après, il y a certains politiques qui ont décidé de mettre tout le temps ça en exergue, de porter plainte. Je comprends. Je peux comprendre qu’humainement, ça ne soit pas supportable. Le problème, c’est qu’à un moment donné, j’ai fait le choix de me dire qu’il y a d’autres choses à faire. Je n’ai pas nécessairement le temps d’aller à la police et de faire toutes ces procédures. Par contre, je serais curieux de savoir qui est derrière ces comptes anonymes. Pour avoir autant de temps, c’est soit des personnes qui vivent d’allocations, soit des personnes qui travaillent dans des cabinets ministériels. Mais il faut prendre du recul. Ces gens sont loin d’être représentatifs de la population. Quand je sors en rue, on n’est pas du tout sur les mêmes réactions.”

Un propos que l’on a également pu entendre sur LN24. Dans l’émission Les Visiteurs du Soir, le libéral explique que c’est une belle reconnaissance politique que d’avoir été le premier politicien francophone à participer à une émission de téléréalité flamande. Sur les réactions politiques et médiatiques, par contre, il trouve “qu’il y a eu des choses excessives”. “L’usage politique” et “la caricature” que certains ont essayé de faire de sa défaite étaient de trop, selon lui.

De manière générale, Georges-Louis Bouchez préfère faire le gros dos. “Je n’évalue pas l’efficacité de mes actions sur base de ce que dit la Rue de la Loi ou ce que disent les journalistes. J’écoute ceux qui sont sur le terrain. C’est une autre manière d’évaluer.”

I