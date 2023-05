”Il n'est pas mal non plus”: la réponse de Georges-Louis Bouchez à l'attaque de Bart De Wever

À lire aussi

Mardi soir, Georges-Louis Bouchez a profité de son passage sur le plateau de l’émission “Les visiteurs du soir” de LN24 pour répondre aux critiques du politicien flamand.

”Bart De Wever, c’est quelqu’un, depuis vingt ans, qui annonce le confédéralisme et qui n’a pas réussi à faire une réforme de l’État donc ça vient d’un spécialiste en termes de non-réalisation”, commence le président du MR. “Je ne dis pas que c’est un loser, je dis que c’est quelqu’un d’un peu mal placé pour parler du bilan concret des autres”, continue Georges-Louis Bouchez, montrant les dents.

“Oui il a eu des succès électoraux, ce qu’il a réalisé avec son parti est extraordinaire, il a pris un parti à 3 % et il l’a amené à 33 %. Donc j’ai énormément de respect pour lui, je dis juste qu’en termes d’imagination, il n'est pas mal non plus quand on regarde quel est son mantra niveau politique et quel est son niveau de réalisation”, ajoute-t-il pour équilibrer ses propos. “Pour le reste, je n’ai pas voulu réagir lundi même si j’étais sollicité parce que je trouve que tout ça relève d’un jeu d’enfants, on s’en fout de savoir qui aime qui.”