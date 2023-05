La N-VA et le PS dans un “mini-gouvernement” après les élections de 2024? Bart De Wever “prend ses rêves pour des réalités”

Quatre jours après que Bart De Wever a publiquement proposé de former un “mini-gouvernement” avec le PS afin de “reconstruire le pays en profondeur” tout en réalisant “quelques objectifs minimaux, notamment budgétaires”, le député fédéral socialiste a estimé que le bourgmestre d’Anvers “prend ses rêves pour des réalités”

“Le PS n’est pas demandeur d’une réforme de l’État”, a souligné Jean-Marc Delizée. “Le PS n’est pas demandeur de confédéralisme, qui signifie la fin de la Belgique. ” Et le député de poursuivre : “Nous n’irons pas dans un gouvernement sans projet. Il faut un projet (en commun, NDLR) et je remarque que les programmes du PS et de la N-VA sont antinomiques en beaucoup de points. ”

“Former rapidement un gouvernement sans savoir pour quoi faire n’a aucun sens et le PS ne va pas entrer dans ce scénario”, avait déjà réagi le PS. “Il n’est pas question d’aller au pouvoir pour le simple fait d’y être. ”