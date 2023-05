”Moins de blabla, plus d’action”: la ministre de l’Énergie Tinne Van der Straeten a rencontré Arnold Schwarzenegger

L’écologiste était de passage à Vienne. L’élue Groen était invitée au congrès de l’Agence internationale de l’énergie atomique (AIEA) où elle a plaidé pour inclure les coûts du coût de démantèlement des infrastructures nucléaires dès la conception du projet. Pour la ministre, chaque projet nucléaire devrait inclure ce concept de pollueur-payeur, “de sorte que la société n’ait pas à endosser ces coûts”, précise-t-elle dans un communiqué.

Ces propos font écho aux négociations fédérales sur le nucléaire belge qui patinent depuis des mois. Attendu en mars, l’accord qui va déterminer l’avenir de la production nucléaire belge se fait encore attendre car le Premier ministre Alexander De Croo, la ministre Van der Straeten et l’opérateur Engie ne parviennent pas à s’entendre sur le coût du démantèlement du nucléaire. Selon la ministre de l’Énergie, il s’agit “du chantier le plus cher, le plus long et le plus délicat” de la Belgique.

”La grande facture de l’énergie nucléaire n’est pas la construction ou l’exploitation, mais ce qui vient après la phase de production : le démantèlement et l’élimination des déchets nucléaires”, a par ailleurs indiqué la Tinne Van der Straeten lors du congrès à Vienne.

Dans la foulée de l’événement, la ministre a également été invitée à l’Austrian World Summit, un évènement annuel organisé par la Schwarzenegger Climate Initiative, fondation qui œuvre pour la protection du climat et la transition énergétique. C’est à cette occasion qu’elle a pu tirer un selfie avec le grand Arnold. “Il a les muscles, j’ai le girl power”, a-t-elle commenté sur Instagram. “Moins de blabla, plus d’action. J’en suis !”