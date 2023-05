Les perturbations sont dues à un manque de contrôleurs aériens ainsi qu'à une capacité réduite des pistes, a expliqué la porte-parole Ihsane Chioua Lekhli. Cette situation ne devrait pas se prolonger au-delà de la soirée, ajoute-t-elle.

Le personnel fait tout ce qu'il peut pour accueillir et aider autant de vols et de passagers que possible, précise-t-elle encore.