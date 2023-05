Une politologue analyse la proposition citoyenne sur le financement des partis: “J’ai été bluffée, c'est remarquable"

À lire aussi

Que pensez-vous du travail qui a été fourni et présenté aujourd’hui ?

”C’est assez remarquable. Au départ, je ne suis pas quelqu’un de complètement enthousiasmé par l’idée de la démocratie participative. J’ai parfois l’impression que c’est un substitut à la démocratie directe. Mais au niveau du contenu, c’est-à-dire de l’efficacité du processus, j’avoue qu’il y a de quoi être bluffé. Ces citoyens ont travaillé très sérieusement. Dans un contexte où se succèdent les révélations sur des dépenses extravagantes en politique – pour le mobilier d’une maison des parlementaires ou pour les pensions des parlementaires -, ils ont abouti à des recommandations très nuancées. On est dans une période où le citoyen peut avoir l’impression que le monde politique s’en met plein les poches. Il y a une tentation à voir le monde politique comme 'tous pourris'. Or, ici, on n’est pas du tout dans ce genre de réaction épidermique. On n’est pas face à un rejet de la classe politique avec des propositions simplistes du genre 'il faut couper de 50 % la dotation'. Au contraire, on voit que sur cette question spécifique du montant du financement, il n’y avait pas de majorité claire. Par contre, il y a une unanimité des citoyens pour établir des règles au niveau de la ventilation des dépenses. Ils veulent non pas des plafonds, mais des débats, des pourcentages minimaux pour investir dans le personnel et dans la recherche. Je trouve ça vraiment très intéressant et rafraîchissant comme proposition.”

Pensez-vous que ces propositions pourraient être mises en application ?

”C’est toute la question. Si ce rapport devait rester lettre morte, on n’aurait pas vraiment démontré cette efficacité du processus. Vont-ils être écoutés par le politique ? J’ai de l’espoir car il y a un croisement de deux dynamiques. Déjà, c’est dans l’accord de gouvernement. Il y a une réflexion qui est déjà en cours au niveau de la commission du Parlement. Une première mesure de réduction de 5 % des dotations a déjà été prise l’année dernière. Ici, on peut effectivement avoir un avis externe qui pourrait faire l’unanimité. Cela permet de s’appuyer sur autre chose, de sortir de la négociation. On n’aura pas l’impression de céder à une proposition formulée par l’un ou par l’autre parti. Tout le monde peut s’y retrouver sans avoir le sentiment de perdre la face. Le plus difficile sera évidemment de réfléchir aux montants. Les citoyens n’étant pas équipés techniquement pour dégager des montants, il faut qu’ils proposent des idées, des mécanismes. Il y a donc ce deuxième temps de la négociation qui sera un peu un peu délicat. Il reste encore un an dans la présente législature. Il est temps de mettre en place des nouveaux mécanismes pour l’après 2024. Je crois que ce serait aussi dans l’intérêt du monde politique d’indiquer qu’il est attentif à ce qui remonte de la société.”

Est-ce que ces propositions pourraient être adoptées lors de la constitution du futur accord de gouvernement ?

”Cela pourrait se faire même avant. Il y a une législation qui régit le financement des partis, une compétence de la Chambre et du Sénat. On peut rêver. Je pense, même sans que soit trop utopique, à une proposition qui serait votée avant la fin de la législature.”

D’un point de vue démocratique, est-il nécessaire de toucher au financement des partis ?

”Oui, je crois que d’un point de vue démocratique, plus largement, il est nécessaire de réformer le financement de la vie politique. Pour les partis, c’est une première étape. Mais je crois que les citoyens réclament également des réformes, de l’éthique et de la transparence. Les citoyens qui ont participé au panel We Need To Talk ne sont pas dégoûtés par la politique. Ils demandent simplement que l’on puisse la faire autrement.”