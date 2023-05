Pourquoi les opioïdes menacent la santé des Belges

Ces médicaments sont pourtant à l’origine d’une crise sanitaire sans précédent aux États-Unis. À la suite d’une sombre affaire de publicité mensongère et de surprescription, de nombreux américains sont tombés dans l’addiction aux opioïdes et en 2021, plus de 80 000 en sont morts.

Si le contexte Belge est bien différent, les moyens pour encadrer les médecins et les patients semblent encore trop faibles…

On vous l’explique dans ce nouveau décryptage de LN24+.