Benoît Lutgen fustige les règles européennes sur l’agriculture : “Une certaine gauche pense qu’elle va sauver la planète, mais c’est le contraire”

Le porc wallon est-il menacé par l’Europe ?

“Pas que le porc. Que ce soit dans le secteur bovin, la volaille ou le porc, il y a des réglementations de plus en plus restrictives dictées sans considération pour la réalité des agriculteurs. Aujourd’hui, un agriculteur est confronté à des kilomètres de normes et à une bureaucratie de plus en plus importante.”

Quelles en sont les conséquences ?

“Un stress de plus en plus important et de moins en moins de repreneurs. De plus, ces normes ne sont pas respectées à nos frontières. C’est ce qu’on appelle les clauses miroirs. Le niveau wallon produit sans doute le top par rapport à ses obligations environnementales, sanitaires et de respect du bien-être animal. C’est la conditionnalité des aides. Mais dans le même temps, on continue de faire entrer dans le territoire européen des produits qui eux ne respectent absolument pas ces différentes normes.”

C’est une concurrence déloyale, selon vous ?

“Absolument. C’est une erreur grave sur le plan environnemental. Une certaine gauche et certains verts pensent qu’ils vont sauver la planète en édictant sans cesse de nouvelles règles. Mais ça va être le contraire. On ne va qu’accélérer le mouvement. Les exploitations agricoles seront de plus en plus grandes car la charge administrative étant telle, un agriculteur seul ne pourra plus s’en sortir. Sur le plan environnemental, on aura des coûts de transport en plus si demain on doit importer de l’alimentation en Europe.”

Le problème est donc également géopolitique.

“C’est l’enjeu de la sécurité alimentaire. Il faut encore produire en Europe pour faire face aux besoins de notre population, mais également à ceux de l’Afrique et du Moyen-Orient. Le blocage des céréales ukrainiennes nous l’a bien montré. Poutine en a fait une arme stratégique.”

Que faut-il faire ?

“Je ne dis pas que l’on doit supprimer les règles existantes, qui sont parmi les plus strictes au monde, mais on doit accompagner le secteur agricole et arrêter de produire des normes d’interdiction.”

Que demandez-vous ?

“Je demande qu’il n’y ait plus de nouveaux textes tant qu’il n’y a pas une réciprocité. Ce qui rentre sur notre territoire doit connaître la même qualité en termes de normes que ce qui est produit chez nous.”

Les obligations en matière de normes industrielles sont-elles coûteuses pour les agriculteurs ?

“C’est un coût énorme. Vous tuez le producteur. Celui qui produit un peu de bœuf, un peu de poulet et un peu de porc, si on lui dit demain qu’il doit installer les meilleures techniques pour chacune de ces activités, le coût de l’investissement par rapport au nombre d’animaux qu’il possède sera démentiel. Le rendement sera quasiment nul. Les premiers touchés seront les petites exploitations.”

Comment sont reçus vos critiques ?

“Je suis profondément convaincu par les objectifs climatiques. Mais si vous avez le malheur d’émettre ne fût-ce qu’une critique pour dire attention, vous vous faites déjà traiter de climatosceptique ou quasiment. On est chez les fous.”

Le gouvernement flamand a failli tomber sur la question de l’azote. L’agriculture est-elle devenue un enjeu politique majeur ?

“L’enjeu pour moi est démocratique. Aujourd’hui, les agriculteurs et les agricultrices n’en peuvent plus. C’est un métier qui demande énormément d’investissement, de passion mais également des compétences en matière de gestion administrative et financière. Et si vous regardez l’ensemble des documents qu’un agriculteur doit respecter, ça fait une pile énorme. Ce n’est pas pour rien qu’aux Pays-Bas, le BBB, un parti formé par des agriculteurs et né il y a trois ans, est devenu le premier parti lors des dernières élections provinciales. Si on regarde l’ensemble des élections au niveau européen, on observe que les personnes vivant dans des milieux ruraux ont basculé pour partie non négligeable vers l’extrême-droite ou l’extrême-gauche. Pourquoi ? Parce qu’ils se disent qu’on se moque d’eux.”

Les partis qui ne comprennent pas la complexité de cette situation sont-ils déconnectés de la réalité ?

“C’est pire que ça. C’est de l’opportunisme électoral pur. On fait face à une forme de dogmatisme qui va nous mener à confrontation de classes, avec d’un côté ceux qui ont les moyens d’atteindre des objectifs climatiques et de l’autre, ceux qui n’ont absolument pas les moyens. Cette confrontation sera sociale, mais également entre les villes et les campagnes. Et elle est extrêmement destructrice sur le plan démocratique.”

Pour le bourgmestre de Bastogne, la fusion de sa commune avec l'entité voisine. ©JC Guillaume

“On va améliorer la qualité de vie dans notre zone avec la fusion”

La fusion de Bastogne et de Bertogne a été approuvée mercredi soir par le parlement wallon. Elle sera mise en place après les prochaines élections de 2024, à savoir le 2 décembre 2024 lors de l’installation du nouveau conseil communal. “L’enjeu principal pour deux communes qui fusionne, c’est de préparer la réorganisation de l’ensemble des services administratifs”, détaille Benoît Lutgen, bourgmestre de Bastogne. “En mettant nos moyens ensembles, on va améliorer la qualité de vie dans notre zone.”

Au niveau local, certains se sont opposés à la fusion des deux communes de la province du Luxembourg pour des questions parfois identitaires ou nostalgiques, mais, aujourd’hui, principalement pour des raisons politiques. “M’associer avec une commune où l’opposition est plus forte que dans la mienne, ce serait potentiellement me déforcer”, répond Benoît Lutgen a ceux qui l’accusent de vouloir empêcher l’émergence de nouvelles factions politiques.

“Si je défends la fusion, c’est parce que ce sera une bonne chose pour le citoyen. Les petites communes aujourd’hui ont des charges trop élevées. La déportation de toute une série de responsabilités et de compétences du fédéral et de la région vers les communes va priver de moyen les petites communes. Une évaluation a été faite par différents organismes extérieurs qui évaluent les économies annuelles qu’apporteraient les fusions entre 150 et 200 millions d’euros. Soit 150 à 200 millions pour mettre ailleurs que dans la charge administrative.”

Le défi des Engagés sera de faire aussi bien au fédéral qu’au local

Le mouvement Les Engagés représente la troisième force politique francophone au niveau communal, calcule Benoît Lutgen, président du cdh (ex-Engagés) de 2011 à 2019. “Un bourgmestre sur quatre est Engagés en Wallonie. On a 1 400 mandataires locaux, bien plus que les verts ou DeFI.”

Le défi du parti sera de faire aussi bien au niveau fédéral qu’au niveau local. “Plus l’élection porte sur une zone importante, moins nos scores sont importants. Sur la circonscription européenne, on fait de moins bons scores qu’au fédéral, où l’on fait de moins bons scores qu’au régional. Et à la région, on est moins bons qu’à la province, tandis qu’à la province, nos scores sont moins qu’au niveau communal. Pourquoi ? À partir du moment où on est dans la nuance, face aux messages simplistes sur les réseaux sociaux, on est moins visible. Par contre, au niveau local, la population s’intéresse plus en profondeur aux vrais sujets. Là, vous ne pouvez pas vous cacher derrière un slogan.”