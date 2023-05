Du changement pour la conduite en état d’ivresse : dès le 1er juin, les règles du retrait de permis se durcissent

La mesure a été concertée entre le ministre et ses collègues de l’Intérieur et de la Mobilité. M. Gilkinet (Écolo) a également affiché son ambition de revoir le Code de la route pour assurer un meilleur équilibre entre les usagers de la route et poursuivre la lutte contre la récidive. “Nous ne pouvons plus tolérer les pirates de la route”, a-t-il ajouté.

Ce vendredi, Sudinfo détaille les ambitions du ministre Écolo, dont celle de faire appel aux douaniers pour contrôler le taux d’alcool des conducteurs. Actuellement, ils ne le peuvent pas, mais Georges Gilkinet souhaite changer cela, afin de renforcer les contrôles et in fine, réduire l’ivresse au volant.