Interdire les filtres, la solution pour rendre la cigarette moins attrayante ?

Dans ses conclusions, le CSS conclut que le filtre n’est rien d’autre qu’un outil marketing développé par l’industrie du tabac en réponse aux inquiétudes grandissantes quant aux effets du tabagisme sur la santé dans la seconde moitié du 20ème siècle. En donnant un faux sentiment de sécurité aux fumeurs, ils encourageraient ceux-ci à consommer plus de tabac.

À lire aussi

”Les filtres à cigarettes donnent un faux sentiment de sécurité car le fumeur croit qu’ils purifient la fumée des substances nocives. S’il est vrai qu’ils arrêtent certaines particules de suie et de nicotine, ils ont aussi des effets secondaires néfastes : un filtre produit plus de substances cancérigènes parce que le tabac brûle plus lentement et de manière incomplète. En outre, les fumeurs inhalent souvent plus profondément ou plus souvent pour compenser”, explique la plateforme Génération Sans Tabac.

Selon le CSS, en interdisant les filtres, le tabagisme deviendrait moins attrayant, ce qui pourrait réduire le nombre total de cigarettes fumées et contrer l’initiation des jeunes. Le conseil plaide dès lors pour que les filtres soient considérés, au même titre que les sacs plastiques jetables comme des produits plastiques à usage uniques et soient donc proscrits.

Les acteurs de la lutte contre le tabac, réunis sous la bannière de la Stop Tobacco Pollution Alliance (STPA) feront entendre cette revendication à l’occasion de la deuxième session de négociations du traité sur la pollution plastique qui se tiendra à Paris du 29 mai au 2 juin 2023. Les ONG espèrent faire reconnaître la pollution majeure liée aux mégots dans le monde et inscrire leur interdiction dans le traité.

Récemment, le gouvernement des Pays-Bas s’est également prononcé en faveur d’une interdiction de ces filtres.