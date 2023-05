"Je n’aurais jamais cru revoir le RWDM en division 1"

Sven Gatz, comment est née votre passion pour le RWDM ?

”On ne choisit pas son club, c’est le club qui vous choisit. L’expression est juste car j’ai passé mon enfance à Molenbeek, où ma mère avait une boulangerie rue des Étangs Noirs et rue de Menin. Petit, je n’étais pas encore conscient que le foot existait, mais la fibre molenbeekoise était déjà là. Quand j’étais un peu plus âgé, on a déménagé de l’autre côté du boulevard Mettewie. Et là, on était tout près du stade. Quand les grands matches se déroulaient, dans les années 70, le vent portait la ferveur du stade. C’était presque impossible de ne pas aller au RWDM en fait… Cette équipe mythique qui a remporté le titre en 1975 était très présente. Avec l’école, on allait nager à la piscine juste à côté du stade. Et quand on montait les escaliers pour aller au vestiaire, on tombait face à cette immense photo avec Boskamp et tous les autres. C’était magique.”

Vous étiez au stade lors de ce titre de champion de Belgique ?

”Non, je n’étais pas là. Mon père n’était pas très branché sur le football. Malheureusement, j’étais peut-être un tout petit peu trop jeune. J’avais à cette époque huit ans, donc j’aurais pu être là, mais mon père s’intéressait à autre chose.”

Et vous, en tant que père, vous avez transmis cette passion pour le RWDM à vos enfants ?

”J’ai essayé, mais j’ai échoué. Pourtant, même très jeunes, je les ai emmenés au stade, dans la tribune L’Ecluse, pour leur faire découvrir cette incroyable ambiance. Mais mes deux fils ont préféré supporter Anderlecht et ma fille, comme beaucoup de jeunes Bruxellois, est passée à l’Union. Maintenant, j’ai un petit-fils et je vais tout faire pour qu’il devienne supporter du RWDM. Ce sera une compétition avec mon fils, mais on verra bien ce qu’il se passe. Mon fils aime cependant le RWDM, mais c’est un peu comme tous les Bruxellois. Rares sont ceux qui sont contre ce club. J’ai d’ailleurs vu que pas mal de supporters d’Anderlecht sont revenus ces trois dernières années, parce que l’ambiance leur manquait…”

Cette ambiance particulière appartient-elle au RWDM ?

”Elle appartient aux autres aussi, mais elle est peut-être plus marquée ici. Parce que la zwanze, c’est aussi l’autodérision. Ce n’est pas que de l’humour typiquement bruxellois. À Molenbeek, il faut une bonne dose d’autodérision parce qu’on gagne, mais on perd aussi souvent.”

Pourtant, il y a 8 ans, plus rien n’existant. Pensiez-vous ce rêve de revoir un jour le RWDM en D1 possible ?

”Je vais être honnête. Quand Thierry Dailly a repris le club avec deux autres personnes que je salue ici, pour racheter le numéro de matricule du Standard Wetteren, je pensais que cela n’allait pas marcher. J’étais sceptique mais j’ai vite changé d’avis. On ne pouvait pas encore jouer ici, à Molenbeek, alors on a trouvé refuge à Asse et, dès le début de saison, il y avait presque 1 000 spectateurs. Là je me suis dit, OK, le RWDM n’est pas mort, c’est même plus fort que je ne le pensais. Je salue réellement le travail de Thierry Dailly, qui y a cru dès le début. Il a réussi un fameux pari, créer un club sur des bases stables et le ramener en division 1. C’était loin d’être gagné. L’an dernier, on était trop juste mais on y a cru lors de ce barrage face à Seraing. Cette année, c’est dès le mois de novembre et cette victoire contre le Beerschot qu’on s’est dit que le rêve était possible. J’ai vu du football qu’on n’avait plus vu depuis dix quinze ans. Avant, je venais pour l’ambiance, uniquement pour l’ambiance, pour amuser, pour être entre nous. Et puis ce qui se passait sur le terrain, c’était un peu moins important. Mais cette saison-ci a tout changé.”

C’est une année doublement historique parce que le RWDM retrouve la division 1. Mais

”Oui, et on a commencé le projet de ce livre il y a déjà un an et demi. On ne pouvait pas imaginer que ce livre coïnciderait avec le titre. Avec certains autres amis néerlandophones et francophones, on a formé une équipe pour travailler sur ce livre. On le présentera ici, dans ce stade, à la mi-juin. Trois grands chapitres seront abordés. Bien sûr on parlera de l’avant RWDM, né d’une fusion. Il y a bien sûr un chapitre sur la gloire des années septante et encore un peu des années 80, mais qui se termine avec la période l’Écluse en 86. On retrouvera aussi des interviews avec Johan Boskamp ou encore Eddy Merckx. Et puis on se focalisera aussi sur cette renaissance, que l’on doit à Thierry Dailly. Sans oublier les RWDM girls, le plus grand club féminin du pays. C’est un beau livre de jubilé pour les 50 ans marqués de rouge, noir et blanc. “

Vous êtes tombé dans le foot en étant petit. C’est un peu pareil pour la politique, non ?

”Oui, je me suis engagé à l’université, dans les jeunes, en politique. C’est un peu un jeu, on organise des débats, on distribue des tracts, mais on apprend peu à peu à se formuler des idées propres de la meilleure manière possible. J’ai ensuite eu la chance de commencer dans un cabinet ministériel. Et puis, comme on dit en anglais, The rest is history. Parfois, on a un peu de chance, Il faut un peu de talent aussi. Mais il faut d’abord l’opportunité de passer le cap, d’aller dans un parlement. Et après, il faut tout faire pour pouvoir continuer. Même avec ma petite interruption entre mon mandat parlementaire et mon mandat ministériel où j’ai été aussi trois ans le directeur des Brasseurs belges.”

Justement, c’est aussi quelque chose de particulièrement bruxellois. Votre passage à la direction de la Fédération des Brasseurs fut l’occasion d’initier la création d’un autre temple, celui de la bière, qui ouvrira prochainement à la Bourse…

”C’est certainement une fierté ! En 2006, j’ai initié l’idée de créer non seulement un musée, mais aussi un centre d’expériences brassicole. J’étais allé à Dublin où j’avais vu que Guinness avait fait ça de très, très bonne manière. Je me suis dit qu’il fallait traduire cela au-delà d’une marque, sur toute notre culture brassicole. J’ai d’abord dû convaincre mes collègues et j’ai eu la chance de rencontrer un jeune échevin de tourisme de la Ville de Bruxelles, Philippe Close, qui est maintenant bourgmestre de la ville. Et au moment où il me disait que c’est une bonne idée, je savais que je l’avais convaincu, mais il restait encore tout à faire. Quand la Ville a décidé, sur sa proposition, de racheter la Bourse pour intégrer ce musée expérience, j’étais très heureux et maintenant il ouvrira. Donc cela veut dire que, en Belgique, il faut persévérer en politique. On n’atteint pas toujours les choses en deux ou trois ans. C’est malheureux, mais c’est comme ça. Pour moi, c’est un bon mois. Après le RWDM Champion, mon livre sort et le 1ᵉʳ juillet, il y aura le Belgium Beer World à la Bourse. Donc voilà, parfois, il y a aussi des bonnes nouvelles en politique.”

Si vous avez une opportunité de devenir autre chose que ministre, est-ce que ce serait dans le football ?

”Non, Là, je pense que je connais mes limites. Je suis un amateur de football. J’aime beaucoup le football. Je ne suis pas un connaisseur comme Thierry Dailly. Lui, sait directement quand il voit un joueur après dix minutes s’il peut évoluer en division 1 ou ailleurs. Moi je regarde, je reconnais le talent, mais je n’ai pas cette expertise-là. Et puis ce que je trouve assez difficile dans le football, c’est cet aspect binaire. On gagne ou on perd et ça influence tout. Si, pendant le week-end, votre club gagne et que vous gérez un club, vous avez une bonne semaine devant vous. Mais si ce n’est pas le cas et que vous perdez trois fois de suite, la crise est déjà là. Nous, on a aussi des crises en politique, mais j’ai quand même l’impression que c’est plutôt par ondulations.”

C’est plus stressant alors d’assister à un match pour le titre que de boucler un budget ?

”Ce sont deux niveaux de stress très différents. Quand je dois boucler un budget, je suis stressé parce qu’il faut le faire. Il faut trouver des solutions raisonnables que l’on peut exécuter l’année prochaine. Donc c’est stressant. Il faut, il faut avoir de bons budgets, sinon on joue avec l’argent du contribuable. Ce que j’ai vécu au stade samedi passé, je ne l’avais plus vécu depuis mon enfance où je regardais le marquoir toutes les deux minutes. Ça me faisait du bien parce que je me disais “je me retrouve gamin ici” et c’est une autre forme de stress. Je ne sais pas si on pourrait la supporter toutes les semaines.”

Vous vous définissez comme un ket de Bruxelles, mais regrettez-vous le Bruxelles d’antan ?

”Non, même si, peut-être, la société est devenue plus dure qu’avant. Mais je pense quand même que l’esprit bruxellois perdure et persiste et est plus fort que les autres évolutions. La zwanze est toujours ici et existe aussi en dehors de ce stade. Ça ne se limite pas aux anciens Bruxellois de souche. Je vois qu’il y a aussi beaucoup d’humour chez d’autres Bruxellois d’aujourd’hui qui apprécient cet élément propre à Bruxelles. On le ressent aussi au travers du regard des Européens. Ils estiment qu’on ne se prend pas trop au sérieux et qu’on n’est pas assez ambitieux en tant que Ville. Mais on aime cet esprit-là, il ne se réduit pas aux travées du stade. Oui, c’est agréable d’être le meilleur, mais c’est aussi agréable de ne pas être meilleur et d’être bien en soi.”

Vous êtes ministre régional, vous êtes aussi engagé dans votre commune à Jette. Si vous devez faire un choix, est-ce que c’est mieux de développer ce qui peut être fait au niveau local ou au niveau régional ?

”C’est une question très difficile. J’ai, par mon mandat parlementaire et maintenant par mon mandat ministériel, toujours été associé au niveau régional. Mais disons que depuis qu’on m’a mis en tête de liste du côté MR, ce qui est aussi et remarquable qu’un parti francophone bruxellois demande à un néerlandophone bruxellois d’être tête de liste, je me suis plus investi dans le local. Mais la chronologie des élections est ce qu’elle est. Je vais d’abord m’investir pour faire le meilleur résultat possible avec mon équipe Open VLD aux élections régionales pendant l’été de 24. Et après, qui sait ? Je serai peut-être mis devant un choix. Mais bon, ça, on verra, je devrai l’assumer. Mais c’est encore un peu trop tôt. D’abord, il faut pouvoir gagner des élections, C’est ça le but.”

Finalement, on tourne tout le temps autour de la victoire, en politique comme en football…

”Oui, c’est vrai, mais c’est moins présent en politique parce que les élections n’ont lieu que tous les 5 ans. On peut quand même travailler pendant des mois, pendant un an, pendant une législature, sur des projets et puis se présenter et dire voilà, est-ce que je gagne ou est ce que je ne gagne pas ? Le parallèle avec le foot, c’est que le meilleur ne gagne pas toujours. Mais bon, ça, c’est la vie, ce sont les règles du jeu, Que ce soit sur un terrain de foot ou dans la démocratie. Quand on gagne, on gagne, c’est bien, quand on perd, on perd, c’est comme ça. Rien à faire.”