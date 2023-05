Le miel, un nouveau produit belge phare ? Le seuil des 10.000 apiculteurs dépassé en Belgique

Le nombre d'apiculteurs enregistrés en Belgique continue d'augmenter et a franchi, en 2022, la barre des 10.000 professionnels et amateurs, soit 789 éleveurs et éleveuses de plus qu'en 2021, indique samedi l'Afsca à l'occasion de la journée mondiale des abeilles. L'Agence fédérale pour la sécurité de la chaîne alimentaire met toutefois en garde contre le taux de mortalité des abeilles, qui est en augmentation.