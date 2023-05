De Croo plaide à Berlin pour un "Industrial Deal" à côté du "Green Deal" européen

Cet "European Industrial Deal" doit répondre à trois conditions, selon le chef du gouvernement fédéral: une politique ciblée, incitative et non punitive, et qui vise à produire plus d'énergie. M. De Croo a pointé plusieurs écueils à éviter, dont celui d'une surrégulation qui risquerait de réduire le soutien dans la population à la transition énergétique. Le plan devrait en outre fonctionner suivant une logique européenne et non nationale afin d'éviter une course aux subsides, et mener au développement d'une technologie du futur qui serait utilisée partout dans le monde.

"Une technologie propre, inventée et produite en Europe, c'est l'avenir de notre marché intérieur", a-t-il prédit.

Le Premier ministre est loin de rejoindre les adeptes de la décroissance -une stratégie contraire à "la nature humaine". Au contraire, il plaide pour une "abondance d'énergie" qui passerait par l'investissement dans les batteries, la connexion des pays européens et l'inclusion du nucléaire dans le deal énergétique.

S'il n'a pas utilisé le terme de protectionnisme, le Premier ministre a toutefois jugé qu'à l'égard de la Chine, l'Europe devrait suivre le principe de réciprocité: "Ce qui n'est pas possible pour les entreprises européennes en Chine ne devrait pas l'être pour les sociétés chinoises en Europe. "Abandonnons notre naïveté une fois pour toutes", a-t-il dit.