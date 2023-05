Grande manifestation ce lundi à Bruxelles : des perturbations attendues

”Les libertés syndicales sont mises à mal depuis des années en Belgique. Mais les provocations et attaques contre ces libertés atteignent des sommets depuis que s’est ouvert le conflit Delhaize. Avec le déploiement massif d’huissiers et de policiers sur les piquets dans tout le pays, le droit à l’action collective est brutalement touché”, estime le front commun. “Des militants sont menacés d’astreintes pouvant aller jusqu’à 1 000 euros. D’autres sont arrêtés et menottés pour avoir fait grève, ou passent la nuit en prison pour avoir participé une manifestation solidaire… Les tribunaux estiment que les intérêts économiques d’une entreprise sont plus importants que le droit de grève, et que la liberté de commerce l’emporte sur le droit à l’action collective ! La défense des droits sociaux et syndicaux est donc rendue impossible en Belgique, contre l’avis du Comité européen des droits sociaux. Cela ne peut plus durer. La concertation sociale est étouffée, criminalisée. L’action syndicale n’est pas un crime !”

Comme d’habitude, les manifestants vers, rouges et bleus, marcheront de la gare du Nord à la gare du Midi, mais ils feront exceptionnellement un crochet par la place Poelaert, siège du palais de Justice, lieu symbolique pour la défense des libertés syndicales.

Entre 10 000 et 20 000 personnes attendues

Le rendez-vous est fixé à 10 h 00 à la gare du Nord. Le cortège démarrera à 11 h 00 et passera par les boulevards du Jardin Botanique, Pachéco, de Berlaimont et de l’Impératrice, par le Mont des Arts, le Coudenberg, la rue de la Régence, la place Poelaert, la place Louise, le boulevard de Waterloo et, enfin, la rue d’Angleterre, jusqu’à la gare du Midi. Autant dire que la circulation sera compliquée dans le centre de Bruxelles.

Cette manifestation nationale sera soutenue par un préavis de grève. Des perturbations sont possibles sur les réseaux de la Stib, du Tec et De Lijn. Entre 10 000 et 20 000 manifestants sont attendus.