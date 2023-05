Manifestants dans la rue, droit de grève dans l’impasse ? Alexis Carantonis, rédacteur en chef de dh.be affirme que les droits ne doivent pas s’opposer (travail et grève). Selon lui, oui, il y a bien une tentative de ceinturage du droit de grève. “On essaye de faire taire les gens”, explique-t-il. Felipe Van Keirsbilck, secrétaire général de la CNE (CSC), déclare que dans le conflit actuel de Delhaize, il s’agit seulement la fin de la première mi-temps. “On a été gentil mais ça ne durera pas”, précise-t-il. Xavier Dupret, économiste à la Fondation Joseph Jacquemotte, déclare qu’on voit les salaires s’effondrer à mesure que le pouvoir des syndicats s’affaiblit.

Le secrétaire général de la CNE compare sous forme de métaphore la situation des employés de Delhaize avec les victimes du conflit ukrainien ou même encore des gens qui subissent des viols. “Que faut-il dire aux victimes de la violence ? Faut-il dire aux Ukrainiens 'là ça fait 14 ans que vous résistez vous commencez à nous emmerder avec vos trucs… Laissez passer les Russes !' Si une jeune fille se fait violer ou agresser dans la rue, est-ce qu’après un quart d’heure il faut lui dire 'écoute ça fait un quart d’heure que tu résistes maintenant laisse faire…'”

Le deuxième débat mis sur la table durant l’émission de ce jour, était l’utilisation inappropriée des médicaments. Sur le sujet, Alexis Carantonis avertit en disant que "les médicaments ne doivent pas être pris comme des bonbons."

École obligatoire dès 3 ans, jamais trop tôt pour être en classe ? C’était la dernière question qui animait le débat. Pour Alexis Carantonis l’école est une chance et pas une contrainte. “Au plus vite l’enfant est scolarisé au mieux c’est”, appuie-t-il.