La Belgique 4ème pire élève d'Europe: en deux ans, les décès liés aux médicaments ont augmenté de 100% !

En 2022, l’Agence fédérale des médicaments et des produits de santé (AFMPS) a reçu 216 notifications de décès suite à l’administration de médicaments dans notre pays. “Ceci ne signifie pas que ces décès sont liés à la prise de médicaments", tempère Ann Eckhout, porte-parole de l’agence. "Il s’agit de cas de suspicion d’effets indésirables, c’est-à-dire d’événements médicaux observés après l’administration ou le traitement d’un médicament, mais qui ne sont pas nécessairement liés à ce médicament ou causés par ce médicament. On doit tenir compte de l’état de santé global du patient. Il peut s’agir d’un patient âgé ou gravement malade ou d’un patient qui n’a pas respecté les recommandations au niveau des doses maximales.”

L’Agence fédérale des médicaments et des produits de santé affirme par ailleurs avoir reçu plus de notifications de décès en 2022 qu’en 2020 (118 cas). Selon sa porte-parole, cette augmentation s’explique en partie par une meilleure connaissance de son système de notification suite à la crise du COVID-19. “Pendant la crise du coronavirus, on a publié un bulletin d’information et on a signalé les procédures de signalement. On a alors observé une augmentation énorme du nombre de notifications, pour la plupart liés aux médicaments et aux vaccins”, explique Ann Eeckhout.

“Beaucoup de décès sont encore liés à des médicaments en Belgique”, indique de son côté Nicolas Echement, porte-parole de l’APB (Association pharmaceutique belge). Le mois passé, l’association a lancé un service gratuit visant à aider les patients polymédiqués à optimiser leurs traitements afin d’éviter les problèmes d’interactions, les effets indésirables, la surconsommation et le mauvais usage de certains médicaments notamment chez les seniors.

“Environ une personne âgée sur trois est polymédiquée. Ce qui place la Belgique au quatrième plus mauvais rang européen. Or la polymédication est associée à de nombreux risques pour la santé notamment à cause d’un risque accru d’interactions”, explique l’association.

Selon elle, 30 % des hospitalisations de personnes âgées sont liées à un usage inapproprié des médicaments et la moitié de ces hospitalisations pourraient être évitées.

De son côté, l’AFMPS dit prendre les décès en lien avec des médicaments très au sérieux. “En cas de notification, l’information est analysée par nos experts et enregistrée dans une base de données européenne. La vigilance concernant les effets des médicaments ne s’arrête pas aux frontières d’un pays. Si on constate une augmentation des décès pour un type de médicament, on voit si le dosage doit être modifié et si d’autres changements doivent être opérés pour garantir une utilisation plus sûre du médicament”, affirme la porte-parole de l’Agence.