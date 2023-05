Le moustique tigre découvert en douze endroits en Belgique l'an dernier, dont neuf nouveaux

Pour suivre de près la présence de moustiques exotiques en Belgique, les chercheurs combinent la recherche active qu'ils mènent sur le terrain, notamment sur huit parkings d'autoroute où ces insectes peuvent entrer dans le pays via le trafic routier, et les notifications des citoyens sur la plateforme de participation www.SurveillanceMoustiques.be.

Cela a permis de trouver le moustique-tigre dans 12 endroits différents en 2022, dont trois grâce au monitoring actif et neuf grâce au monitoring passif des citoyens. "Un nombre plus important que prévu", selon Sciensano et l'IMT. Les personnes qui pensent reconnaître le petit moustique à rayures noires et blanches, peuvent le photographier et surfer sur www.SurveillanceMoustiques.be afin d'y identifier l'insecte et charger leur photo. Le site web contient de nombreuses informations sur cette espèce, qui cause beaucoup de nuisances la journée par son comportement piqueur agressif.

De plus, ce moustique peut, après avoir piqué une personne infectée, transmettre à d'autres personnes des virus tels que le virus de la dengue, du chikungunya et du zika, rappellent Sciensano et l'IMT. "Au cours des dernières années, le nombre de moustiques découverts a augmenté et selon les attentes, cette tendance va se poursuivre au cours des années à venir.

Nous ne savons pas encore avec certitude si le moustique tigre a pu passer l'hiver chez nous mais il est important de suivre de près les introductions et les populations éventuelles. Cela nous permettra d'évaluer le risque de transmission de virus", explique Isra Deblauwe, entomologiste à l'IMT.