Le Paracétamol, star des pharmacie mais mortel en cas de surdose

Le paracétamol est l’un des antidouleurs les plus utilisés au monde. Il est accessible sans prescription et peut être utilisé dans toutes les tranches d’âges. On le retrouve sous diverses formes et appellations, dans la boîte à pharmacie de presque tous les ménages. Correctement utilisé, il soulage de nombreux maux mais en cas de mésusage, il se transforme en ennemi mortel.