Sans grande surprise, les médicaments les plus courants tels que les traitements de la fièvre et de la douleur, les somnifères, les calmants, les sirops pour la toux et les gouttes nasales figurent en tête des causes d'accidents.

"Les antidouleurs ne sont pas aussi inoffensis qu'on le croit parfois. Le paracétamol par exemple, un antidouleur largement utilisé et bien toléré lorsqu'on respecte les doses est particulièrement dangereux en surdosage", indique le centre.

Chez les adultes, les médicaments agissant sur le système nerveux central tel que les somnifères, les calmants et les antidépresseurs représentent 40% des appels à adressés au centre. Quant aux enfants, ils sont très sensibles à la toxicité des gouttes nasales et des sprays décongestionnants à case de phénylphrine, naphazoline ou tramazoline.

La prudence est également de mise avec les sirops pour la toux. "Ne donnez jamais à un enfant un sirop pour la toux pour adulte. Les sirops pour la toux sans généralement contre-indiqués chez les enfants de moins de six ans", insiste le centre.

Chez les enfants, les antiseptiques, désinfections et bains de bouche donnent aussi lieu à de nombreux accidents par ingestion accidentelle ou confusion avec d'autres produits

Certaines situations augmentent le risque d'accident. C'est le cas de somnifères ou pilules contraceptives laissées sur la table de nuit ou sur la tablette de la salle de bains, boîte à pilules laissées dans un sac à main ou gouttes diluées dans un jus de fruit qui augmentent le risque d'ingestion accidentelle par des enfants.

Selon le centre, la prise d'un médicament la nuit, sans allumer la lumière est également à l'origine de nombreuses erreurs.