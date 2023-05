Les scouts sont aussi victimes des nouveaux rythmes scolaires: plusieurs lieux de camp manquants

En février dernier, ils étaient 424. La ministre et l’Association des Provinces Wallonnes ont annoncé leur volonté de soutenir les mouvements de jeunesse dans leur recherche d’endroits de camps pour cet été.

À cette fin, l’APW encourage notamment ses membres à mettre à disposition les infrastructures provinciales afin de soutenir nos mouvements de jeunesse dans leur recherche active d’endroits de camps.

“Il est essentiel que les acteurs les plus à même de fournir les pâtures et les infrastructures nécessaires aux scouts, tels que les pouvoirs locaux, les établissements scolaires et les agriculteurs puissent être informés de l’existence des différents outils qui leur permettraient de contribuer au maintien de ces activités”, déclare-t-elle.