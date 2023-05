”Depuis, mon médecin dit que j’ai les poumons d’un fumeur de 70 ans. Et c’est malheureusement ce que je ressens. J’espère que la tomodensitométrie permettra de trouver quelque chose pour m’aider”, écrit-il en posant devant un tomodensitomètre.

Bart De Wever a dû mettre un terme à sa participation au 10 Miles d’Anvers au mois d’avril en raison des effets du coronavirus. Il a donc dû se contenter de donner le signal de départ de l’épreuve. “Cette infection par le coronavirus est bien pire que la première, fin décembre. À l’époque, je venais de recevoir mon rappel et j’étais guéri après une semaine de maladie”, a déclaré Bart De Wever (N-VA) lors d’un point de presse organisé il y a plus de quinze jours en marge d’une conférence de presse de la police d’Anvers. “Je n’ai pas pu faire de sport pendant quatre semaines et je me sens toujours fatigué physiquement et mentalement. Je lis ces histoires d’horreur dans les journaux où les gens parlent de mois de problèmes, je n’ai vraiment pas besoin de cela”.