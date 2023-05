Bourgmestre, un métier dangereux? "Cela reste la fonction la plus respectée des citoyens"

Nos invités lors de l'émission étaient Benoît Godart (porte-parole Vias, Didier Lebbe (Délégué permanent CSCpour l'aviation) et Olivier Maingain (bourgmestre de Woluwé-Saint-Lambert et ancien président de Défi)

Les 3 sujets abordés ce mardi étaient :

- Sécurité routière : regarder son smartphone ou conduire, il faut choisir

- La Sabena aurait eu 100 ans : Loin des pistes, près du cœur

- Menaces, insultes, harcèlement : Bourgmestre, un métier dangereux ?

Concernant le dernier sujet abordé ce mardi à propos de la dangerosité du métier de bourgmestre, Olivier Maingain, bourgmestre de Woluwe-Saint-Lambert, a expliqué que les élus locaux étaient comme les citoyens et qu'il n'y avait pas lieu de s'inquiéter. "Il y avait toute une période où les bourgmestres ne recevaient pas les personnes fichées à l'OCAM dans leur commune. Maintenant je reçois une liste (...) avant, c'était les citoyens qui nous prévenaient. Désormais nous sommes protégés comme les citoyens si nous ressentons une menace et nous allons à la police. Nous ne devons pas être accompagnés par des garde du corps, il n'y a pas de nécessité à ce que cela soit le cas. La fonction de bourgmestre reste la fonction la plus respectée par les citoyens."