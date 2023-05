Cette fois, c'est la bonne : le soleil s’installe pour une semaine... au moins !

On attend ainsi plus de 20 degrés à partir de samedi. “On ne peut pas encore parler de chaleur ou de jour d’été (25 degrés ou plus, NdlR), mais cela va monter progressivement et on pourrait atteindre ces 25 degrés la semaine prochaine, espère-t-il. Nous allons terminer le mois de mai sur une note positive, et l’anticyclone qui va influencer notre temps semble s’installer jusqu’à la fin mai, voire le début du mois de juin. Ce sera à surveiller car un orage isolé n’est pas à exclure.”

Le début du mois de juin marquera en plus le début de l’été météorologique. L’occasion d’avoir une vue plus précise de la situation, qui semble s’améliorer si on se base sur les derniers modèles saisonniers. “Au niveau des précipitations, on parle désormais d’un signal neutre, alors que les signaux indiquaient plutôt un temps pluvieux il y a encore quelques jours. Cela peut encore évoluer, car il y a un signal un peu plus pluvieux que la moyenne sur le bassin méditerranéen et, a contrario, plus sec sur l’Europe du Nord. Nous sommes au milieu et nous pouvons être influencés par l’un ou l’autre durant l’été.”

Par contre, les signaux sont plus précis au niveau des températures. “On parle d’une anomalie positive de 0,5 à 1 degré, souligne Pascal Mormal. Cela paraît peu, mais c’est tout de même inquiétant…”