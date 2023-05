Le mandataire le mieux payé du pays n'est pas celui qu'on imagine !

Nos confrères de HLN annoncent que le mandataire le mieux pays du pays est un certain Rachid Madrane dont la rémunération s’élevait à 243.275 euros brut en 2022. Un chiffre qui a été confirmé par la cellule Transparence du parlement bruxellois et qui est donc plus important que celui de notre Premier Ministre Alexander De Croo qui est de 240.000 euros brut à l'année.