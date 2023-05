Les enseignants de plus en plus absents pour maladie: seulement un peu plus d'un tiers ne sont jamais malades

Après avoir demandé à plusieurs reprises ces informations, les plaignants avaient sollicité la Cada (la Commission d’accès aux documents administratifs de la Fédération Wallonie-Bruxelles). En sa séance du 12 avril, cette dernière avait enjoint le cabinet de lui communiquer, pour le 1er mai, la liste des documents disponibles et, le cas échéant, l’analyse dont ceux-ci auraient fait l’objet.

Avec un peu de retard, l’administration a transmis trois types de documents au collectif : deux enquêtes statistiques réalisées par Certimed à la demande du Ministère de la Fédération Wallonie-Bruxelles (pour 2021-2022 et 2018-2019), un tableau Excel détaillant l’évolution des absences du personnel de l’enseignement obligatoire de 2014-2015 à 2021-2022, et une série de gros fichiers qui présentent la répartition des enseignants selon le titre détenu depuis 2019 à Bruxelles (ce qui sert à déterminer les fonctions en pénurie : on laissera ceux-là de côté pour l’instant).

Des analyses demandées par le Ministère

Les deux rapports de Certimed (données basées sur les certificats médicaux) sont présentés comme des “analyses”, des “enquêtes” demandées par le Ministère. Cela semble contredire l’inexistence de telles données affirmée par la ministre de tutelle.

À y regarder de plus près, les documents paraissent pourtant se prêter difficilement à une étude en finesse. Le plus récent (intitulé “Évoluer vers une politique d’absentéisme positive et durable”) concerne “l’année scolaire 2021-2022”. Pourtant, tous les chiffres publiés portent sur des années civiles (du 1er janvier au 31 décembre). L’autre couvre clairement l’année scolaire 2018-2019, mais sous une tout autre présentation (notamment par province). Même les notions d’absences pour maladie de courte, moyenne ou longue durée ne recouvrent pas les mêmes définitions dans les deux documents. Bref, la comparaison entre les deux est impossible. On pouvait espérer mieux, vu l’importance du sujet.

Un taux d’absences pour maladie en augmentation

Restent néanmoins quelques grosses tendances. La dernière synthèse reprend les chiffres de 2020, 2021 et 2022. On y constate un taux global d’absences pour maladie en légère augmentation constante (respectivement à 5,5, 6,1 et 6,5 %). Étrange, après deux années de crise sanitaire… Ce sont les absences de longue durée (ici définies comme supérieures à 30 jours) qui en constituent l’essentiel (4,4%, 5% et 5,2 %).

Autre constante : en 2022, les plus de 50 ans ont rentré à eux seuls 47 % du nombre global de jours de maladie. Un coup d’œil aux années précédentes montre le même constat de longue date.

Les documents précisent également le taux de “zéro absence” (autrement dit, la proportion d’enseignants ayant presté tous leurs jours). En 2022, ils étaient 36,5 % (pour 42 % en 2021 et 45 % en 2020). Le rapport de 2018-2019 montre que ce sont les 20-29 ans qui performent le plus.

Un cinquième des absences relevait de la psychologie ou de la psychiatrie

Qu’en est-il des causes de maladie ? En 2022, la majorité relevait de la médecine générale. Près d’une maladie sur cinq (18 %) se classait toutefois dans la catégorie psychologie et psychiatrie. Dans l’analyse 2018-2019, c’était le cas de 34,5 % de ces absences (à supposer, il faut le répéter, que les méthodes d’analyse n’aient pas changé entre les deux…)

Enfin, relevons un autre tableau intéressant. Il montre l’évolution du taux d’absence pour maladie des enseignants et directeurs par année scolaire (des valeurs différentes de celles fournies par Certimed...) Ce tableau confirme l’augmentation de ce taux d’année en année depuis 2014-2015 (6,20 %) jusqu’en 2021-2022 (8,45 %). Il dépassait alors les 9 % dans le Hainaut et restait fixé à 7 % dans le Luxembourg. C’est dans l’enseignement spécialisé et au mois de décembre que les chiffres sont les plus hauts.