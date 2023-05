Lors de la crise sanitaire, une série d’experts a occupé le devant de la scène médiatique pour conseiller le gouvernement sur la méthode à adopter pour lutter contre la propagation du covid. Si le rôle de ces scientifiques était essentiellement technique, il n’a pas manqué de faire naître de nombreuses spéculations quant à la couleur politique de ces figures de l’anti-covid. Les arguments qu’ils soumettaient aux autorités étaient-ils uniquement guidés par la rationalité scientifique ou étaient-ils influencés par leur sensibilité politique ? La question s’est posée.

Quoi qu’il en soit, cette collaboration directe entre les experts médicaux et les visages du pouvoir, ce sentiment d’être une pièce non-négligeable dans la machine à faire tourner le monde, a fait naître des idées dans les cerveaux de la machinerie sanitaire.

Aujourd’hui, certains experts nous confient être intéressés par la chose politique en tant qu’outil, mais être moins séduits par la partisanerie. Ce faisant, ils n’excluent pas la possibilité d’être sur une liste en 2024. Reste à savoir laquelle. Plusieurs experts nous ont confié avoir déjà été contactés par des partis politiques. À ce stade, leur choix n’a pas encore été fait.

Stars du Covid en 2020, sur les listes électorales en 2024? Comment les partis draguent les experts corona ©Belga

Philippe Devos attaché à “la défense syndicale de la médecine”

Philippe Devos a un passé en politique. Avant d’être président de l’Absym, l’Association belge des syndicats médicaux, l’actuel président du conseil médical du CHC Liège a été conseiller communal à la Ville de Liège. Celui dont le visage est souvent apparu sur les écrans des Belges pour commenter la crise du Covid envisage-t-il aujourd’hui de revenir en politique ? “Ce n’est pas à l’ordre du jour. Mon projet reste la défense syndicale de la médecine. La problématique reste d’actualité en Belgique à cause du vieillissement de la population et de la crise de l’énergie. La situation pour les soins médicaux est devenue plus difficile qu’elle ne l’a jamais été. Plus de la moitié des hôpitaux vont terminer 2022 avec un bilan comptable négatif, notamment à cause de l’indexation des salaires et de la hausse du coût de l’énergie.”

Devos reconnaît que le politique a un rôle à jouer pour assurer la survie du système de santé belge. “De nombreuses décisions demandent d’avoir du courage en politique, mais personne ne l’a aujourd’hui”, regrette-t-il. Le médecin concède que les partis défendent “des actions et des préoccupations différentes mais qui sont complémentaires”. Le problème, c’est qu’ils “n’ont pas une vision globalitaire et efficiente des choses”. “Si je devais faire un choix, je serais bien embêté. Il n’y en a pas un qui me convainc plus qu’un autre.”

Emmanuel André : “Je ne veux absolument pas faire de politique”

On a prêté de nombreuses intentions politiques à Emmanuel André. Le médecin microbiologiste et chercheur belge à l’hôpital universitaire de l’UZ Leuven a été porte-parole interfédéral de la lutte contre le covid-19 et a coordonné la mise en place d’une stratégie de testing. Celui qui ne craignait pas d’affronter les plateaux télés vêtu d’une chemise à carreaux a été un temps suspecté d’être séduit par les partis écologistes. Lui rejette toutes ces allégations. “Je ne compte absolument pas me lancer en politique. Je n’ai d’ailleurs jamais été approché par des partis.” Porter un étendard politique, ça n’a jamais été son ambition. “J’aime bien mon métier”, conclut celui qui enseigne la microbiologie clinique à la KU Leuven.

Erika Vlieghe ne veut pas perdre son autonomie

L’ancienne présidente du Groupe d’experts en charge du déconfinement n’est pas du genre à mâcher ses mots. “Je n’ai pas eu formellement de demandes mais j’ai travaillé pour différents cabinets politiques. J’ai pu apporter des analyses scientifiques et des conseils selon des situations bien précises. Donner des bases et réaliser des analyses est quelque chose qui m’intéresse mais pas la politique pure et dure. La politique, c’est aussi une bataille quotidienne entre les partis, c’est une réalité très éloignée de celle des scientifiques. Si un expert donne un conseil, c’est la science qui dirige mais il serait difficile à l’expliquer si j’étais liée à un parti. Mon autonomie et mon indépendance sont deux éléments très importants à mes yeux”.

Yves Coppieters a toujours été séduit par la politique

Yves Coppieters fait partie de ces experts qui ont acquis une grande sympathie auprès de la population en adoptant une approche que certains ont qualifié de “rassuriste”. Le médecin épidémiologiste a fait partie de ces spécialistes venus apporter leur science pour guider le gouvernement. Le professeur de santé publique n’a jamais craint d’assumer un propos qui pouvait parfois entrer en désaccord avec la ligne du gouvernement. “J’ai toujours été séduit par la politique en tant que citoyen, par la possibilité qu’offre le niveau politique de changer le cours des choses”, nous confie-t-il. “J’ai envie de jouer un rôle, mais cela dépendra des projets des partis.”

Yves Coppieters a en effet déjà été approché par plusieurs partis politiques. Lesquels ? Le professeur n’a pas souhaité nous livrer cette information. “Je ne vais pas vous dévoiler lesquels car c’est privé”. 2024 est encore loin, mais il n’exclut pas de jouer un rôle lors des prochaines élections. “Rien n’est encore concrétisé à ce stade. S’engager en politique, c’est un changement important.”

Van Gucht préfère préserver son indépendance

Le virologue Steven Van Gucht a été la voix du covid au plus fort de la pandémie, avec son lot de bonnes et mauvaises nouvelles. Le porte-parole interfédéral, une mission partagée avec l’infectiologue Yves Van Laethem, a été très exposé durant les différents confinements, ce qui n’a pas manqué d’attirer la convoitise de plusieurs partis politiques du côté flamand. “J’ai été approché par plusieurs partis, notamment après les premières vagues de Covid-19, révèle l’ancien membre du GEMS. Il y a eu plusieurs tentatives de rapprochement, des sollicitations mais j’ai toujours clairement dit que je ne voulais pas m’engager. En effet, mon principe est de rester neutre sur le plan public, je ne préfère pas m’exprimer ni même m’engager en politique. Je souhaite rester à 100% dans mon rôle de scientifique”.

Pour l’expert, il est essentiel de séparer le politique du chercheur, notamment pour préserver l’indépendance des scientifiques. “Quand on s’engage en tant que scientifique, il est nécessaire d’être objectif et cela ne peut pas dépendre d’une idéologie ou d’un agenda politique, c’est pour cela qu’il faut d’après moi bien scinder les deux, explique-t-il. Pour moi, un expert peut donner son avis sur base d’analyse au gouvernement mais ça s’arrête là. Comme scientifique, on n’est pas politique et l’inverse est vrai aussi. Aux Etats-Unis, on voit des politiciens s'exprimaient sur des points médicaux précis mais qu’ils ne maîtrisent pas. On peut défendre son idéologie mais il faut laisser la science aux scientifiques, on ne peut pas utiliser un argument scientifique pour justifier une décision politique”.

Marc Van Ranst : “J’aime mon indépendance”

Sur Twitter, Marc Van Ranst ne passe pas inaperçu. Avec plus de 188 000 abonnés, le virologue de la KU Leuven est une figure influente dans le débat public. Ses tweets épinglés à gauche et son discours franc sur la lutte contre le covid lui valent d’être une cible régulière à la fois de l’extrême droite et de la sphère complotiste. Sa personnalité forte et clivante en fait une cible de choix pour les partis à la recherche d’une tête connue de tous. Mais pour l’heure, Marc Van Ranst laisse planer le doute. “Il est vrai que je commente l’actualité et que mes opinions sont fort entendues en politique. Mais 2024 est encore trop loin. Les partis sont sans doute en train de discuter pour savoir qui approcher. Mais je n’ai pas encore été approché. Moi, j’aime mon indépendance.”

Van Laethem: "Pourquoi pas au niveau régional"

Inconnu du grand public avant la pandémie de covid-19, Yves Van Laethem est désormais devenu une figure médiatique majeure. Derrière ses lunettes fumées, l’infectiologue Yves Van Laethem n’hésite pas à participer à des émissions d’actualité, à donner son avis sur des sujets de société, avec son style bien à lui et ses métaphores dont il a le secret. Un passage en politique serait-il alors si surprenant que ça pour le professeur Van Laethem du haut de ses 69 ans ?

“Plusieurs partis m’ont déjà contactés, assure en tout cas le porte-parole interfédéral de la lutte contre le coronavirus. Mais je ne me vois pas, à mon âge, me lancer dans “une carrière politique” à un échelon élevé: la gérontocratie a ses limites !”. Contrairement à Steven Van Gucht, celui qui a été chef de clinique des maladies infectieuses au CHU Saint-Pierre estime que les deux rôles peuvent être complémentaires.

“Un scientifique peut être aussi un politique, ce sont deux choses différentes qui peuvent se compléter… mais aussi se tirer dans les pattes ! Dans son domaine, le scientifique doit en tout cas toujours faire primer la vérité scientifique et ne pas faire une croix dessus parce que le parti pense autrement. Au niveau local ou régional, cela pourrait donc éventuellement m’intéresser, si possible avec des implications dans la santé au sens large du terme”.