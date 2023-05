Selon Lucien Beckers, président de "Mauto Défense", si on veut vraiment que les automobilistes lâchent leur voiture, il faut leur offrir de vraies alternatives. Suspendre un plan de métro n'est donc pas la solution. Pour Jean-Marc Gheraille, rédacteur en chef de la Dernière Heure / Les Sports, ce dossier est symptomatique du manque d'ambition de Bruxelles. Selon lui, Bruxelles est une capitale européenne qui n'est pas à la hauteur de son statut. Le fait qu'il y ait autant embouteillages, n'est qu'un exemple parmi d'autres.

Pour Patrick Laurent, journaliste Cinéma à La DH, "La Petite Sirène" est un ratage complet. "C'est une adaptation qui fait pâle figure par rapport à la version originale, bien qu'elle soit plus inclusive", indique-t-il. "La polémique de la couleur de peau d'Ariel vient des USA, encore une fois", affirme Jean-Marc Gheraille. Selon lui Disney est d'abord une entreprise commerciale. "Je me demande si la prochaine Pocahontas sera une blonde aux yeux bleus", plaisante-t-il.

Concernant le fait que Netflix restreigne le partage de mots de passe dans plus de 100 pays, dont la Belgique, le juge Denis Goeman estime qu'il est normal que la plateforme veuille faire payer tous ceux qui regardent réellement la plateforme. Céline Aron, entrepreneuse et CEO de 'So blonde management', a contrario indique qu'avec son ex-mari, il partage encore le compte Netflix commun. "Si Netflix interdit même cela, je ne sais pas ce qu'on fera. On annulera peut-être notre abonnement. Ou alors je dois trouver un fiancé qui me payera mon compte Netflix...".