Les verts sortent les fourches contre De Croo, mais “les grands gagnants seront Magnette et Rousseau”

Ce faisant, le libéral flamand a provoqué l’ire d’une partie de ses partenaires de gouvernement et la joie chez les autres. Ecolo-Groen a sorti les fourches, affirmant que De Croo était sorti de son rôle puisqu’il portait une parole pour laquelle il n’était pas mandaté. Le PS l’a chargé sur le non-respect de l’accord de gouvernement. Le MR a appelé à la nuance dans les interprétations de ses propos. Le CD&V l’a applaudi puisqu’il portait une parole qui va dans le sens de son discours. Et le Vooruit s’est bien gardé d’intervenir.

Les déclarations d’Alexander De Croo s’inscrivent dans le cadre des discussions autour de la loi européenne de restauration de la nature. Le Premier ministre évoque “un momentum sur la réduction des gaz à effet à effet de serre” qui pourrait être gâché avec une surcharge législative. “La position belge avait été établie il y a quelques mois dans une réunion qui s’appelle DGE où tous les gouvernements viennent ensemble et où on définit la position par rapport à des organes comme l’Europe”, a-t-il précisé mercredi sur LN24. “Il y a quelques mois, on avait dit qu’on allait demander des changements fondamentaux par rapport à cette loi de restauration de la nature. Ce que j’ai fait hier, c’est exprimer quelque chose qui avait été établi par les différents gouvernements.”

Au sein de la Vivaldi, différentes visions s’affrontent sur cette séquence. Certains lisent le positionnement de De Croo comme une entrée en campagne, une façon pour l’homme fort du VLD d’aller se réapproprier une thématique accaparée par la N-VA et le CD&V. La Flandre garde un œil inquiet sur les Pays-Bas dont le paysage politique a été complètement remodelé par l’émergence du mouvement agriculteur-citoyen BoerBurgerBeweging (BBB). Il est donc crucial pour les partis flamands d’être en phase avec les secteurs industriel et agricole sur la question environnementale pour ne pas connaître le même sort.

D’autres y voient un positionnement conservateur sur une thématique clivante mais sans grand danger puisqu’il s’agit de la position belge face à l’UE qui se soldera par une abstention. Chez un vice-premier, on parle d’un besoin de clivage. “C’est le même processus à l’œuvre que lorsque les libéraux tapent sur les chômeurs. On ressort les plus affreux clichés, sauf qu’ici, c’est sur l’écologie.”

À droite, on se défend d’être dans une situation à la “Don’t Look Up”. “Entre les militants radicaux et les climatosceptiques, il y a 50 nuances de vert”. De Croo est dans une attitude raisonnée. “Si on impose au niveau industriel de respecter toutes les exigences environnementales, on risque de perdre des acteurs importants.”

Et puis il y a la lecture politique qui voit Paul Magnette et Conner Rousseau comme les grands gagnants. “Les verts sortent affaiblis puisque le Premier ministre a donné le sentiment qu’il pouvait gérer les matières environnementales sans respecter leur position. Dans le même temps, Alexander De Croo passe pour quelqu’un qui ne comprend pas la valeur du combat écologique. Il y a maintenant une rupture de confiance sur l’axe Ecolo-Groen-VLD qui fonctionnait bien jusqu’à maintenant. De Croo a démonétisé sa place dans une Vivaldi 2, laissant la place aux challengers les plus en vue, Magnette et Rousseau.”

Mercredi, en fin de journée, les choses semblaient s’être un peu tassées. La ministre du Climat Zakia Khattabi a affirmé que la séquence politique était passée. Place aux discussions. La question sera abordée jeudi en séance plénière du parlement et en soirée lors du kern.