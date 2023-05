L’inquiétante hausse du nombre de suicides chez les adolescentes depuis la crise du covid

En Belgique, les dernières statiques concernant le taux de suicide datent de 2019. "Il faudra encore attendre un peu pour avoir des données plus récentes. Il faut en moyenne 2 ou trois ans pour obtenir des données officielles", explique Alison Verlaert, porte-parole d'Un Pass dans l'Impasse. Nous n'avons donc pas suffisamment d'éléments pour affirmer que la situation décrite par Libération et the Economist se vérifie chez nous également. Cependant, chez nous aussi, les professionnels de la santé mentale sont nombreux à constater une dégradation de la santé mentale des jeunes.

"On n'a jamais accueilli autant de jeunes qui n'allaient pas bien qu'après le premier confinement. Depuis la fin des mesures de restriction en mars 2022, les urgences ont retrouvé un niveau de fréquentation équivalent à avant la crise. Il y a beaucoup de choses qui inquiètent les jeunes. La guerre en Ukraine et le coût de la vie malmènent les jeunes et les angoissent. C'est ce que nous disent nos patients", explique Gérald Deschietere, chef du service de psychiatrie d'urgence et de crise aux facultés universitaires Saint-Luc.

Les réseaux sociaux ne seraient pas étrangers au phénomène, indique the Economist. Une hypothèse qui ne surprend pas Gérald Deschietere. "Les réseaux sociaux poussent leurs utilisateurs à se comparer au niveau de l'image de leur corps ou de ce qu'ils ont comme moyens. Chez les jeunes, l'impact peut être dramatique. Tik Tok est un vrai problème mais il n'y a pas que ça; on assiste à une augmentation des demandes d'aide chez les adolescentes qui nécessiterait des moyens supplémentaires."