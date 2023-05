”Les deux suspects sont de la famille de l’une des personnes impliquées dans la collision”, a expliqué Annelies Verlinden, ministre de l’Intérieur, en commission de la Chambre. “Tous deux ont fait l’objet d’une arrestation judiciaire et ont été entendus en qualité de suspects privés de liberté. Lors de la reprise de contact, le juge d’instruction a décidé que les suspects pouvaient provisoirement disposer.”

Compte tenu de l’incapacité de travail, le corps de police se constituera partie civile. “L’un des agents restera en incapacité de travail plus longtemps que prévu, probablement jusqu’au 19 juin. Les violences à l’encontre de la police sont bien sûr inacceptables et doivent être condamnées avec fermeté et sévérité. Les agents de police œuvrent quotidiennement à la sécurité et à la protection de la société et ont dès lors également le droit de mener leur mission dans un environnement sûr”, conclut la ministre.

Une réponse jugée "décevante" par le député à la base de l'interpellation : "il est incompréhensible que des auteurs de violences délibérées à l'encontre d'agents de police soient libérés. J'appelle le gouvernement à mener une politique beaucoup plus répressive à l'égard des auteurs de violences à l'encontre des services de police et de secours."