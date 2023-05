"Cette situation ne peut plus être tolérée" : les hommes isolés exclus du réseau d'accueil au moins jusqu'en 2024

Sans changement de politique, les hommes demandeurs de protection internationale seront systématiquement exclus du réseau d'accueil en Belgique, et ce au moins jusqu'en 2024, selon une étude publiée jeudi de Médecins Sans Frontières, Caritas International, le Ciré, Médecins du Monde et Vluchtelingenwerk Vlaanderen. "Cette situation ne peut plus être tolérée", fustigent les organisations.