Face à la crise économique, les avances sur salaire sont en train de devenir la norme : “On a des demandes dès le 10 du mois”

Et les principaux constats de leur enquête sont interpellants. En effet, d’après une étude menée auprès de 400 entreprises de notre pays, on découvre que près de trois entreprises belges sur dix (28 %) accordent à leurs travailleurs une avance sur salaire s’ils peinent à joindre les deux bouts à la fin du mois. Elles sont également trois sur dix à encourager leurs travailleurs à se rendre plus souvent au bureau afin de réduire leur facture d’énergie à la maison.

“Ce sont des résultats qui ne me surprennent pas tellement, estime Anne-Sophie Bialas, experte en bien-être au travail pour Acerta. Sur le terrain, on sent bien que les travailleurs sont de plus en plus vulnérables au niveau financier. Et bien souvent, le premier levier économique mis en place par les entreprises, c’est l’avance sur salaire. C’est un phénomène qui existait avant cette crise mais qui tend à presque devenir une nouvelle norme aujourd’hui, notamment avec la crise énergétique”.

Bien-être financier et mental vont de pair

D’autre part, d’après l’enquête, les employeurs sont également 28 % à encourager le travail au bureau plutôt qu’à la maison afin de réduire les coûts de l’énergie. Une entreprise sur sept propose même un accompagnement de carrière visant à évaluer si les collaborateurs peuvent se permettre de compléter leur emploi actuel par une autre activité afin d’obtenir un revenu complémentaire.

“Via mon métier, je suis de plus en plus souvent confrontée à des travailleurs en difficulté financière, poursuit-elle. Et quand ça arrive, l’impact sur le bien-être mental et physique est direct, ce qui engendre aussi un effet au travail, notamment au niveau de l’engagement et de la performance. Aujourd’hui, je crois donc qu’il faut vraiment réfléchir à la manière dont les entreprises peuvent aider et contribuer au bien-être financier des employés, tout en tenant compte du fait que ce n’est pas le seul aspect à prendre en compte dans le cadre de l’épanouissement du personnel”.

Le Professeur Bert Schreurs (VUB) va même plus loin, selon lui, le bien-être financier et le bien-être mental vont de pair. “Il est naturel qu’une personne ayant des soucis financiers en pâtisse également sur le plan moral, explique-t-il. Il arrive donc que des personnes en situation d’insécurité financière soient moins concentrées et commettent davantage d’erreurs. Leur motivation au travail n’est pas intrinsèque, mais extrinsèque : ils travaillent uniquement parce qu’il y a de l’argent à la clef. Ce n’est certainement pas la motivation qu’un employeur souhaite voir chez ses travailleurs”. En parallèle, l’étude souligne également qu’un grand nombre d’entreprises (38 %) ne prennent aucune mesure pour apporter un soutien financier supplémentaire à leurs travailleurs afin qu’ils puissent faire face à la flambée du coût de la vie.

”Il faut aller plus loin que les aides financières”

Si l’enquête a démontré montre que les entreprises qui voient leurs travailleurs être confrontés à des difficultés financières tentent avant tout de leur apporter une aide purement financière, les chercheurs d’Acerta et de la VUB tiennent à souligner qu’il existe d’autres moyens pour les soutenir, qui ont d’ailleurs un impact plus important à long terme.

“Il est intéressant de mettre également en place des mesures non financières, pointe du doigt Anne-Sophie Bialas, experte chez Acerta Consult. Je propose aux entreprises de nombreuses pistes comme le fait de mettre en place un point de contact qui puisse accompagner les employés en matière de bien-être financier, notamment pour apprendre à gérer son salaire, via des conseils pour se diriger vers une assistante sociale si nécessaire, savoir comment établir un plan de financement ou de remboursement d’un prêt, si nécessaire, trouver le bon fournisseur d’énergie, etc. Tout le monde n’est pas doué pour l’argent. L’amélioration des connaissances sur le plan numérique peut donc se révéler utile, car tout le monde n’est pas en mesure de trouver en ligne les subsides, primes ou prêts auxquels il pourrait avoir droit”.

Ce genre de point de contact est d’ailleurs beaucoup moins connu que ceux consacrés au bien-être mental. De plus, les entreprises peuvent également contribuer à l’éducation financière de leur personnel par le biais de la formation. “Chez nous, on n’hésite pas à ouvrir le dialogue avec les salariés qui ont des soucis financiers, explique Jade (prénom d’emprunt), responsable d’une société spécialisée dans la communication. Nous avons d’ailleurs toujours permis les avances sur salaire mais depuis la crise de l’énergie, les demandes sont plus récurrentes, certains s’y prennent même dès le 10 du mois. On essaye de les soutenir autant qu’on peut, on a déjà accordé des prêts à des employés qui avaient de grosses factures mais on ne peut pas toujours accepter”.

Une forme de soutien entre employeurs et employés qui est de nature à renforcer l’engagement mutuel. “Les travailleurs peuvent difficilement oublier que leur entreprise les a aidés à sortir la tête de l’eau”, conclut Anne-Sophie Bialas.