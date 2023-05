L’avantage fiscal pour les assurances de protection juridique en danger : “La garantie de l’accès à la justice pour tous les revenus est menacée”

Cette suppression figure dans la proposition de réforme fiscale portée par le ministre des Finances Vincent Van Peteghem (CD&V). En commission Justice, Mathieu Bihet a relayé la préoccupation d’Avocats.be à ce sujet, évoquée dans une lettre ouverte publiée sur leur site internet fin avril. “Supprimer un avantage fiscal quatre ans après l’avoir créé provoquera une diminution du nombre de souscripteurs et entraînera le risque de ne plus voir que les consommateurs à risque souscrire le produit, ce qui en menacera l’existence même”, écrivait l’Ordre des Barreaux Francophones et Germanophone.