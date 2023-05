"Si on veut maintenir les emplois, on va devoir se positionner différemment" : le secteur de la deuxième main tremble face à Vinted, très populaire

À lire aussi

L’étude nous apprend aussi que deux tiers des adeptes de la deuxième main sont aussi bien acheteurs et vendeurs.

Sur Vinted, tout n'est pas rose

C’est une évidence, Vinted permet de faire des affaires, qu’on soit vendeur ou acheteur : les vendeurs peuvent espérer récupérer des sommes non négligeables plus que bienvenues en période de crise en mettant leurs vêtements devenus inutiles en vente tandis que les acheteurs ont la possibilité d’acheter des produits de marque ou introuvables dans les magasins de première main pour des montants parfois dérisoires. Cependant, tout dans ces échanges n’est pas forcément rose.

Le succès de Vinted a eu un impact significatif sur les acteurs de l’économie sociale que sont Oxfam ou encore les Petits Riens. “La première conséquence du succès de Vinted, c’est la diminution de la qualité des vêtements collectés par les associations. C’est un constat partagé par Les Petits Riens, Terre et Oxfam : les vêtements collectés ne sont plus de seconde main mais de troisième, quatrième ou cinquième main. Encore récemment, Oxfam et les Petits Riens collectaient entre 15 et 17 % de vêtements très qualitatifs. Maintenant, c’est tombé à 5 ou 7 %”, explique Franck Kerckhof, porte-parole de la fédération Ressources qui représente les entreprises sociales et circulaires du secteur de la réutilisation des biens et des matières.

Face à cette concurrence de taille, les enjeux le sont tout autant. “Les bénéfices de la vente de vêtements permettent de financer des emplois et des projets sociétaux. Si on ne veut pas aller vers des pertes d’emploi et des cessations d’activités, il est essentiel que le secteur se positionne différemment notamment en développant des plateformes en ligne”, indique-t-il.