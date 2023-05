Le quartier de la gare du Midi assailli par les dealers et les trafiquants d’armes : “il faut que le fédéral prenne ses responsabilités !”

"Il est clair qu'il y a une recrudescence de la violence dans ce quartier"

"Il est clair qu’il y a une recrudescence de la violence dans ce quartier liée à la présence grandissante de sans-abri et à la consommation de stupéfiants qui est en forte hausse”, explique le bourgmestre d’Anderlecht Fabrice Cumps (PS). “Les acteurs sociaux nous ont écrit ce jeudi pour demander des moyens complémentaires car ils ont du mal à faire face à la hausse des demandes de prises en charge et à la violence exacerbée. Nous avons notamment demandé à la Région de prévoir une enveloppe supplémentaire pour le Samusocial afin de mieux prendre en charge les bénéficiaires.”

Afin de tenter d’apaiser la situation, les horaires de la police de proximité ont été élargis. Ils sont désormais sur le terrain jusqu’à minuit afin de prévenir toute situation problématique, avec la police d’intervention qui reste vigilante en cas de débordement. “Depuis le 1er janvier, nous avons arrêté environ 80 dealers et on a saisi 28 kg de drogue mais c’est clair que ce n’est pas assez et qu’il faut des moyens complémentaires”, précise Fabrice Cumps.

Selon lui, il est “urgent” que le fédéral débloque des fonds pour affecter davantage de policiers dans cette zone. “Il s’agit d’une gare internationale avec un Thalys et il convient donc d’améliorer la sécurité. Si on le fait pour l’aéroport de Bruxelles National, pourquoi cela ne serait pas possible du côté de la gare du Midi”, conclut-il.

Trois jets de grenade enregistrés en 2023

Enfin, précisons que cette année, 18 faits de détention d’armes ont été enregistrés dans le quartier dont trois jets de grenade, contre 13 faits en 2021 et 22 en 2022, selon une réponse apportée par le chef de corps de la zone Midi à une question du chef de groupe MR Gaëtan Van Goidsenhoven.