L'école devient obligatoire dès de 3 ans: "La maternelle est un facteur de lutte contre les inégalités scolaires, mais il est loin d’être le seul"

“De nombreuses études le montrent : la plasticité du cerveau est beaucoup plus grande dans les premières années de la vie. La France a d’ailleurs pris la même décision. En abaissant l’âge de l’obligation scolaire, on augmente les chances de réussite des élèves issus des milieux socio-économiques les plus faibles”, expose le président du MR Georges-Louis Bouchez.

En Belgique, le taux de scolarisation dès 3 ans est important. En Fédération Wallonie-Bruxelles, il avoisine les 93% mais selon Bouchez, dans les couches les moins favorisées de la population, la proportion d’enfants qui ne fréquentent pas encore l’école à trois ans s’élève à 50%. “On parle même de 37% des enfants à Bruxelles”, précise-t-il.

Et qui dit obligation scolaire, dit contrôle de l’obligation. “Les règles liées à l’obligation scolaire à partir de trois ans devront être les mêmes que celles qui sont en vigueur pour l’obligation scolaire à 5 ans, avec un peu plus de souplesse”, indique-t-il.

L’impact qu’aurait une telle mesure sur la réduction des inégalités scolaires ne fait toutefois pas consensus.

“Il y a déjà beaucoup d’enfants de trois ans issus de milieux populaires qui vont à l’école et ça n’empêche pas les inégalités de se marquer plus tard. L’obligation scolaire à trois ans n’est pas la panacée. Tout dépend de la façon dont l’école traite ces enfants”, estime Bernard Delvaux, responsable de recherche au groupe interfacultaire de recherche sur les systèmes d’éducation et de formation de l’UCLouvain.

La Ligue des Familles insiste de son côté sur la nécessité de faire preuve de souplesse en cas de non respect des règles. "L’application de sanctions financières et la menace d'emprisonnement en cas de récidive d’emprisonnement semblent contre-productives dans de nombreux cas. La Ligue des familles privilégie la prévention, l’accompagnement des parents en cas d’absentéisme constaté, et le travail sur les causes de la non-fréquentation scolaire", indique l'organisation.

À lire aussi

La Ligue des Familles estime en outre que d'autres mesures auraient un impact plus significatif sur les inégalités.

"La fréquentation scolaire en maternelle est un facteur de lutte contre les inégalités scolaires, mais il est loin d’être le seul. En regard des statistiques concernant la scolarisation ou la fréquentation des cours, la proportion d’élèves en Fédération Wallonie-Bruxelles qui sont en retard scolaire, connaissent le redoublement ou la relégation dans le spécialisé ou le qualifiant sont d’une toute autre ampleur. Le travail doit se poursuivre et s’intensifier en parallèle, pour qu’ensemble, acteurs de l’école et pouvoirs publics parviennent à combattre la relégation scolaire et mettre une halte à la fabrique à inégalités… bref, transformer l’école."