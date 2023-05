Les temps sont durs pour les hérissons: "Très peu survivent"

Ce début de semaine, ils ont par exemple recueilli une petite femelle complètement apathique. Contrairement à la majorité des hérissons recueillis depuis le début du printemps, elle ne présente ni blessures apparentes ni oeufs de mouches ni asticots grouillants ni mauvaise odeur pourtant, son état est immédiatement jugé préoccupant.

Après des examens approfondis, le CREAVES comprend que le petit mammifère est victime d' un grave empoisonnement dû à des granulés anti-gastéropodes à base de métaldéhyde. "La couleur bleutée ne laissait pas beaucoup de doute sur l'origine de l'intoxication. Nous avons alors immédiatement tenté de faire un lavement d'estomac et de commencer un traitement à base de charbon actif mais il était déjà malheureusement trop tard, la petite hérissonne nous a quitté quelques temps après sa prise en charge", déplore le centre sur sa page Facebook.

C'est donc un anti-limace extrêmement toxique qui aura eu la peau de l'animal. Mais les dangers qui guettent le piquant mammifère sont multiples : Les travaux de jardinage et l'usage d'outils tels que les débroussailleuses et les robots tondeuses mais aussi le dérangement des couples et les clôtures contribuent à leur disparition.

"Nous ne le répéterons jamais assez, agissez de manière éco-responsable lorsque vous débutez des travaux de jardinage . Les dégâts que nous causons peuvent être terribles sur la petite faune de nos jardins. Des alternatives existent.", implore le centre pour la faune sauvage.

Que faire si je trouve un hérisson au fond de mon jardin en plein jour?

Un hérisson peut vivre 10 ans. Seuls 4 individus sur 1 000 atteignent cet âge-là. ©ÉdA – 301326120899

Trouver un hérisson en plein jour, ce n'est pas normal. L'animal étant nocturne, c'est le signe d'un état de détresse. La Ligue Royale pour la Protection, qui coordonne les différents CREAVES du pays prodigue des conseils en cas de rencontre impromptue.

"Premièrement, restez calme et n’agissez pas dans la précipitation. Préparez votre matériel: une serviette ou des gants pour la capture, une boite en carton préalablement trouée pour l’animal et soyez toujours vigilants aux morsures, griffures et picots. Portez toujours des gants ! C’est un animal sauvage, c’est-à-dire craintif vis-à-vis de l’homme. Il tentera bien sûr de se défendre lors de la manipulation, même si il a l’air peu réactif.", prévient l'association.

"Ensuite, capturez-le avec précaution à l’aide d’une serviette par exemple", poursuit-elle. "Approchez-vous de l’animal calmement et recouvrez-le avec un tissu puis déposez-le dans un carton préalablement troué et refermez la boite rapidement. Une fois dans l’obscurité, il se calmera plus facilement. N’exhibez pas l’animal, vous risqueriez d’aggraver son état. Placez ce carton dans une pièce tempérée et calme en attendant son transfert."

Si l'animal semble peu réactif, placez dans sa boite une bouillotte ou une bouteille remplie d’eau chaude enroulée dans un essuie. "Un hérisson faible n’est pas capable de réguler sa température, même en cas de fortes chaleurs. En revanche, ne le forcez pas à boire ou à manger. Vous risqueriez de l’étouffer ou de lui donner une nourriture inadaptée. Si son transfert n’est pas possible dans l’immédiat, vous pouvez lui mettre à disposition une petite coupelle d’eau ainsi qu’une petite coupelle de nourriture pour chien ou chat. Retirez l’eau lors du transport au risque qu’il ne les renverse et ne fasse une hypothermie", souligne l'organisation.

Dans tous les cas, ne tentez pas de soigner un hérisson vous-même. "On trouve malheureusement beaucoup de conseils sur internet, et bien souvent très mauvais. Seuls des professionnels sont habilités à prendre en charge la faune sauvage, et possèdent la dérogation à l’ordonnance relative à la protection de la nature pour détenir des animaux protégés", insiste la Ligue royale belge pour la protection des oiseaux.