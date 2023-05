Libération d'Olivier Vandecasteele: "Il est évidemment insupportable de voir des personnes innocentes en prison"

Le professeur, spécialiste de la Chine et du Moyen-Orient, confie se "réjouir" de la libération d'Olivier Vandecasteele et salue "le travail que ses proches ont mené", mais il s'interroge: "Il est évidemment insupportable de voir des personnes innocentes en prison. Mais tout le problème réside dans les conditions de cette négociation. Olivier Vandecasteele est libéré, mais à quel prix ? L'Iran souhaitait avant tout obtenir la libération d'un Iranien, condamné pour la préparation d'un attentat terroriste déjoué à temps. La Belgique crée, de ce fait, une forme de précédent. Avec cette décision, on encourage l'Iran à mener des activités extérieures en toute impunité, et les Iraniens savent qu'ils peuvent être libérés après négociations".