La nuit dernière, Olivier a été conduit jusqu’à Oman où il a été pris en charge par une équipe de militaires belges et de diplomates. Il y a passé ce matin un certain nombre d’examens médicaux en vue d’évaluer son état de santé et de permettre son retour dans les meilleures conditions possibles.

Olivier Vandecasteele a passé 455 jours en prison à Téhéran. "Dans des conditions insoutenables" alors qu'il est "innocent", rappelle Alexander De Croo. "Ce retour d’Olivier Vandecasteele, en Belgique, est un soulagement. Un soulagement pour sa famille, ses amis, ses collègues."

Le Premier ministre belge a averti sa famille, tôt ce vendredi matin, de sa libération.

"Pour moi, le choix a toujours été clair : la vie d’Olivier a toujours primé. C’est une responsabilité que je prends sur moi. Et que j’assume", a précisé le Premier ministre belge. "Nous n’abandonnons, en Belgique, personne. Encore moins un innocent."

40 ans de prison et 74 coups de fouet

Le Tournaisien d’origine avait été condamné à 40 ans de prison et à une punition physique de 74 coups de fouet. Officiellement, il était accusé d’espionnage. Récemment, des rumeurs sur la libération avaient été démenties par le ministre fédéral de la Justice, Vincent Van Quickenborne.

Il y a quelques semaines, la filleule d’Olivier Vandecasteele, Manon Brabant, avait réalisé un geste fort en s’enfermant 24 heures dans une cage sur la Grand-Place de Tournai.