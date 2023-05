Olivier Vandecasteele s’adresse aux Belges lors des 20 km de Bruxelles: “Votre soutien me fait fondre en larmes tous les jours”

À lire aussi

L’évènement s’est donc transformé en une sorte de célébration où le Belge a même fait parvenir un message à son ami Olivier Van Steirtegem, qui l’a lu à haute voix.

”Depuis mon retour en Belgique, je découvre l’ampleur de la mobilisation citoyenne apportée pendant 15 mois. Cela m’a ému et continue de me faire fondre en larmes tous les jours. En un mot : merci !”, rapporte ainsi le proche Olivier Vandecasteele. “Même si j’ai une folle envie d’être parmi vous, je dois encore limiter mes mouvements et mes contacts afin de pouvoir reprendre une vie normale de manière progressive. Je veux donc passer les premières 48 heures avec ma famille et passer un examen médical”, explique-t-il.



”Voyons le bon côté des choses, cela veut dire que je me retape afin de pouvoir faire la fête avec vous dans un avenir que j’espère très proche. Courez, marchez et suez. Et surtout saluez bien la belle Bruxelles de ma part”, conclut-il dans son message aux Belges.