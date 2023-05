Deux gardiens de prison violemment agressés durant les visites à la prison de Haren : un préavis de grève déposé

Les faits sont survenus dans la salle des visites entre 14h30 et 16h par un détenu placé au cachot. “Il a attaqué un agent pénitentiaire sans raison apparente”, explique Kathleen Van De Vijver, porte-parole de l’administration pénitentiaire. “L’équipe locale d’intervention a alors tenté de neutraliser le détenu qui s’en est pris à un des membres de l’équipe. Il a été blessé au pouce.”

Les deux surveillants ont été emmenés à l’hôpital tandis que la police est descendue sur place. “Le détenu concerné recevait la visite de sa famille. Il souffre de problèmes psychiatriques et il a besoin de médicaments. Il est suivi par le service médical de l’hôpital. Aucune arme n’a été utilisée durant l’agression. Il s’agit d’un prévenu et c’est le juge d’instruction qui devra décider de son sort”, ajoute-t-elle.

De son côté, les surveillants de la prison de Haren fulminent concernant le fait que les visites ont pu continuer malgré ce grave incident. "Un supérieur a malgré tout tenu à continuer les visites malgré la double agression, alors qu’il aurait été de bon ton de tout stopper par solidarité pour les collègues agressés”, explique un gardien de la prison qui tient à garder son anonymat.

Selon lui, le problème est que beaucoup de jeunes gardiens inexpérimentés travaillent à Haren et ne sont pas suffisamment formés pour gérer ce genre d'incident. "Les visites ne sont pas du tout sécurisées. Les détenus se rendent seuls à la visite. Ils sont évidemment fouillés, mais non accompagnés durant le transfert de leur unité jusqu’à la visite. La salle de visite est grande et peut accueillir 20 à 40 personnes. Elle était bondée ce samedi", explique-t-il.

Un préavis de grève pour le 7 juin

Un préavis de grève a été déposé pour le mercredi 7 juin suite à cette double agression pour "non-respect de la procédure en cas d’agression". Selon Greg Wallez, secrétaire fédéral de la CGSP, la problématique du manque d’expérience est la cause première de ces agressions. “Il n’y a personne qui veut rentrer dans les établissements pénitentiaires et donc on engage que des contrats de premier emploi qui sont des Rosetta. Même si des incitants et des primes existent pour travailler à Bruxelles, la problématique du recrutement reste criante. Le ministre Van Quickenborne veut poursuivre son programme d’ouverture des prisons mais le personnel qualifié ne suit pas”, conclut-il.